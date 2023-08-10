Ставка на увеличение пропускной способности. Сможет ли Украина экспортировать зерно нового урожая без "зернового коридора"

Украинские фермеры уже активно убирают новый урожай зерновых культур. Однако в условиях, когда Россия уничтожает портовую инфраструктуру и заблокировала работу "зернового коридора", у фермеров возникает вопрос, где хранить зерно и как его экспортировать, ведь отсутствие украинского зерна на мировом рынке приведет к росту цен на продовольствие. Какой у Украины есть план преодоления этих проблем - читайте в материале.

По словам народного депутата и члена Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрия Соломчука, по предварительным прогнозам в этом году Украина может собрать почти 70 млн тонн зерна и масличных. В общей сложности в Украине уже намолочено 18 млн тонн, а это примерно 16-17% от общего урожая, который будет собран в этом году.

“На деоккупированных территориях Херсонщины, Николаевщины, Сумщины и Харьковщины жатва проходит тяжелее всего. Ведь выход в поле в этих регионах очень рискован из-за минирования земель и обстрелов”, - рассказал Соломчук во время брифинга в Укринформ.

При этом он добавил, что благодаря благоприятным погодным условиям в этом году жатва проходит быстрее, чем в прошлом. В прошлом году в это время в Западной и Центральной Украине было много дождей, которые мешали фермерам выполнять полевые работы.

В то же время, Украинская зерновая Ассоциация (УЗА) увеличила прогноз урожая в 2023 году – до 76,8 млн тонн зерновых и масличных. Увеличение прогноза урожая связано с благоприятными погодными условиями, хотя на 2,2 млн га было засеяно меньше площадей, чем в прошлом. Для сравнения: в прошлом году по оценкам УЗА урожай достиг 73,8 млн тонн зерновых и масличных.

В УЗА считают, что экспортный потенциал может составить почти 48 млн тонн, если у Украины будет возможность экспортировать зерно через свои черноморские порты. Также, если будут улучшены альтернативные пути, в частности Дунайские порты, и в условиях, если затраты на логистику будут меньше.

Проблема с экспортом и складами

В настоящее время работа "зернового коридора" приостановлена из-за выхода РФ из соглашения. В НБУ подсчитали, что прекращение работы "зернового коридора" приведет к тому, что экспорт аграрной продукции из Украины в 2023 году будет на $2 млрд меньше, чем мог быть. В прошлом маркетинговом году выручка Украины от экспорта зерновых, масличных и подсолнечного масла составила около $20 млрд.

В то же время, в НБУ отмечают, что вся продукция на экспорт будет вывезена другими путями до июля следующего года.

По словам депутата Дмитрия Соломчука, сейчас государство работает над тем, чтобы наладить экспорт, ведь в условиях войны приходится менять логистику.

"Все на своих уровнях ведут переговоры с европейскими странами, чтобы они открыли свободный транзит. К сожалению, сегодня чем-то сильно похвастаться не можем”, – говорит Дмитрий.

Он подчеркнул, что сегодня главное собрать урожай и склады для хранения зерна. Ведь россияне уничтожили много инфраструктуры, поэтому аграриям из Харьковской, Сумской и Херсонской приходится хранить зерно под открытым небом. Чтобы решить эту проблему, государство обеспечивает фермеров рукавами для временного хранения урожая.

Увеличение пропускной способности

В УЗА отметили, что в условиях, когда РФ уже заблокировала судоходство в Черном море и принялась атаковать портовую инфраструктуру, важно создать альтернативные маршруты экспорта близкими к стоимости логистики морем. Поэтому УЗА обратилась в Еврокомиссию с предложением ввести компенсацию европейским перевозчикам за транспортировку украинского зерна от границы в порты ЕС. Это позволит оставить украинским производителям маржу, которую они тратят на дорогостоящую логистику.

Генеральный директор Pro-Consulting Александр Соколов рассказал, что по оценкам игроков рынка зерновых и масличных культур, морские черноморские пути – это оптимальный вариант для украинского экспорта агрокультур.

"Даже с учетом простоев, наблюдавшихся в ходе работы "зернового коридора", этот путь был выгоднее железной дороги и автоперевозок с последующей логистикой через порты Дуная", - говорит Соколов.

Транспортировку такими путями добавляют в стоимость зерновых и масличных от $40 до $100 за тонну, что при существующих рыночных ценах выливается в убытки аграриев и трейдеров до $30 на тонне.

Ситуация может изменяться только при повышении мировых цен на зерновые и масличные, до уровня, который обеспечит прибыль. Тем не менее, цены на мировом рынке в значительной степени зависят от ситуации в Украине и наших возможностей поставлять продукцию.

"Учитывая планы Украины по экспорту агрокультур, существующие мощности и загруженность европейских портов, последние не смогут обеспечить необходимый нам товарооборот. Единственной перспективой для украинских аграриев и трейдеров выполнить планы по экспорту и сохранить маржу – это открытие черноморских портов и "зерновой коридор" без России", – говорит Соколов.

В то же время аналитик УКАБ Светлана Литвин высказала другое мнение. По ее словам, логистические затраты при работе "зернового коридора" были более оптимальны ровно до того момента, как российская сторона начала искусственно тормозить его работу. В случае, если суда практически по месяцу ожидали своей очереди на осмотр, а затраты на фрахт судов несла украинская сторона, то и логистика росла существенно. Литвин добавила, что экспорт морским путем эффективен в условиях свободного судоходства. В противных случаях, присутствуют значительные затраты, и сельхозпроизводители работают на грани убыточности.

Касательно альтернативных маршрутов, в этом случае нет значительной разницы в логистических расходах, ведь экспорт через речные порты Дуная, что через западные границы предполагает дорогостоящую логистику. Кроме того, многое зависит от географического места выращивания культур. Однако речные порты демонстрируют большую пропускную способность, при этом практически в 2 раза.

Если сравнивать экспорт по Дунаю и через "зерновой коридор", то эти два канала демонстрировали одинаковый месячный результат – около 2 млн тонн. Каждый маршрут имеет свои плюсы и минусы, в частности морские порты Одесской области имеют большую пропускную способность: в условиях свободного судоходства - 6-7 млн тонн, в рамках "зернового коридора" - 4 млн тонн, но в данном случае Украина была более зависима от российской стороны, и данный канал менее прогнозируемый.

Относительно вывоза зерна через западные границы сейчас совместно с европейскими партнерами рассматриваются варианты, как достичь увеличения объема экспорта на 1-1,5 млн тонн зерна ежемесячно "путями солидарности".

"Чисто теоретически возможность увеличения пропускной способности есть, однако сейчас трудно оценить, насколько. Одним из вариантов для уменьшения очередей на границе является перенос проведения части проверок не на границе, а в порты, откуда будет осуществляться дальнейший экспорт", - комментирует Литвин.

Речные порты Дуная имеют меньшую пропускную способность, но данный канал к началу обстрелов был более контролируемым и прогнозируемым. Литвин подчеркнула, что в идеале Украине в условиях войны необходимы оба канала для диверсификации рисков.

Как отмечает президент УЗА Николай Горбачев, сейчас план Украины состоит в том, чтобы довести перевалку до 3 млн тонн в месяц через Дунайские порты. По его мнению, достичь показателя в 3 млн тонн можно в августе-сентябре.

В Pro-Consulting добавили, что в настоящее время вводятся меры, которые приведут к увеличению товарооборота с Украиной до 3-4 млн тонн. Так, в августе на территории порта Констанца должна заработать якорная стоянка для пяти кораблей, что позволит увеличить оборачиваемость речных терминалов и барж на Дунае, в том числе для товаров из Украины.

Также в планах - организация дополнительных якорных стоянок в румынских территориальных водах при выходе из Сулины. Для ускорения навигации в Румынии готовят около 30 лоцманов, что обеспечит круглосуточную работу канала. Дополнительно Еврокомиссия выделила деньги на навигационное оборудование, которое улучшит и ускорит навигацию в Сулине.

Цены на мировом рынке будут расти

Цена на зерно на мировом рынке не стабилизировалась. В то же время Международный валютный фонд подсчитал, что выход России из "зернового соглашения" может привести к росту мировых цен на зерно на 10-15%. Также о росте цен на зерно подчеркивал президент УЗА и ООН.

По прогнозам народного депутата и члена Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрия Соломчука, в октябре стоимость зерна может подняться на 25-30%.

Соломчук считает, что в ноябре страны ЕС будут просить Украину поставить зерно потому, что у Франции, Португалии, Испании нет прогнозируемого уровня урожая из-за высоких температур, которые привели к тому, что в полях много агрокультур погорело.

"У них развиты все животноводческие комплексы, поэтому потребуется большое количество кормов, а самая дешевая продукция и логистика именно есть у украинских аграриев", - отмечает Соломчук.

Однако, если в дальнейшем будут препятствия экспорту зерна, это еще больше усугубит кризис на мировом продовольственном рынке в среднесрочной перспективе.