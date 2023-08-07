Цены на пшеницу снова подскочили после ударов ВСУ по российским кораблям в Черном море

Мировые цены на пшеницу выросли после того, как Украина использовала морские беспилотники, чтобы повредить российский нефтяной танкер и военно-морское судно. Подобные атаки поставили под угрозу главный путь экспорта российских товаров через Черное море.

Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже поднялись в понедельник на 3,4% до 6,545 долларов за бушель, а в Сиднее торговались на уровне 6,4725 долларов после нападения Украины на российский военно-морской корабль.

Издание пишет, что решение Киева начать войну с Россией в Черном море произошло после того, как 17 июля Владимир Путин отказался от "зернового соглашения" при посредничестве ООН и согласованной ракетной кампании против украинских портов. В результате украинский экспорт зерновых значительно сократился, в то время как российский это не повлияло.

На Черноморский маршрут также приходится от 15 до 20% нефти, которую Россия ежедневно продает на мировых рынках, а также является основным транзитным коридором для казахской сырой нефти.

В этом году фьючерсы на пшеницу все еще упали почти на 20% из-за перспектив высокого урожая от ключевых экспортеров и все еще большой буфер глобальных запасов.

"Риск в Черном море растет с каждым днем, и любая угроза российскому экспорту намного сильнее угрозы украинскому экспортному коридору", - сказал Оле Хоу, главный исполнительный директор брокера и советника IKON Commodities.

Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы, перемещаемой именно водным путем. В РФ собирают урожай зерновых, что делает это время решающим для доставки урожая на рынки и обеспечения достаточного предложения для ограничения глобальных расходов на продовольствие.

Военная угроза: какая ситуация в Черном море

Напомним, 5 августа Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории шести российских портов на Черном море.

В тот же день, в Керченском проливе в ночь на 5 августа раздался взрыв – в результате атаки морских беспилотников был поврежден российский нефтеналивной танкер "Сиг".

"РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что атака была спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Для нее также использовали надводный дрон и 450 кг тротила. По предварительной информации, судно было "хорошо нагружено" горючим. Спецоперация проходила в территориальных водах Украины.

В начале августа стало известно о двух успешных атаках украинскими силовиками российских кораблей вблизи Новороссийска и Керченского пролива. Первая атака произошла 4 августа, когда был поражен большой российский десантный корабль "Оленегорский горняк", получивший серьезную пробоину, а с ней – и невозможность выполнять боевые задания.

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