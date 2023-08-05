Военная угроза. Украина объявила об опасности в акватории нескольких портов РФ

Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских портов на Черном море. Об этом говорится в сообщении Госгидрографии, передает "Интерфакс-Украина".

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", – говорится в сообщении.

Предупреждение выпущено в пятницу, 4 августа, до последующей отмены.

Также на сайте Госгидрографии указано, что с 05:00 20 июля из-за опасности запрещено судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины.

Выход РФ из зерновой сделки: последствия

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Министерство обороны России заявляло, что с 20 июля корабли, идущие в украинские порты, будут "рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", а страны их флагов "будут считаться вовлеченными в конфликт" на стороне Украины.

После такого шага РФ Минобороны Украины объявило, что сочтет перевозчиками грузов военного назначения все корабли, двигающиеся в направлении российских морских портов и временно оккупированных украинских морских портов.

"Оленогорский горняк" и "Сиг": атаки на российские суда

За последние две ночи два российских судна подверглись ударам морскими дронами. 4 августа аппараты атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

В частности, был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк", которые получил серьезную пробоину и теперь не может выполнять свои боевые задачи.

Издание NV со ссылкой на источник писало, что для этого был применен надводный дрон с 450 кг тротила, атаку совершили Служба безопасности и Военно-морские силы Украины. В свою очередь спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" заявил, что этот вид Вооруженных сил Украины не причастен к повреждению корабля "Оленегорский горняк".

А в ночь на 5 августа взрыв прогремел в Керченском проливе – там поврежден российский нефтеналивной танкер "Сиг".

Как свидетельствуют переговоры экипажа судна, танкер остался на плаву, но утратил возможность передвигаться без буксира.

"РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что атака была спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Для нее также использовали надводный дрон и 450 кг тротила. По предварительной информации, судно было "хорошо нагружено" горючим. Спецоперация проходила в территориальных водах Украины.