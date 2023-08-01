Бороться как с пиратами. Посол Украины призвал НАТО защитить зерновой коридор от РФ

Североатлантическому альянсу следует защитить украинские зерновозы в Черном море по примеру борьбы с пиратами в Африке. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Rheinische Post.

Он отметил, что свободное судоходство в международных водах – в интересах фактически каждой страны.

"Украина способна обеспечить своей сельскохозяйственной продукцией многие страны мира. У нас есть зерно для 400 миллионов людей во всем мире. Сейчас Россия перекрыла все эти пути. Дуная, железных и автомобильных дорог теперь не хватит. Если бы НАТО защищало украинские грузовые и торговые суда, которые проходят по Черному морю, это было бы хорошим знаком, так же как НАТО и ЕС защищают или защищали судоходные пути от пиратства в Средиземном море или на Африканском Роге», – высказался дипломат.

По словам Макеева, сейчас ни одно судно в Черном море не чувствует себя безопасно и свободно.

Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?

17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направлено на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Разведка Великобритании сообщила 26 июля, что после этого Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию и, вероятно, готовится к действиям по блокаде Украины.

В тот же день украинский Military Media Center проинформировал, что вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, россияне отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. По данным центра, оккупанты практикуют поражение гражданских суден, которые будут направляться в и из портов Украины.

Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области. За девять дней оккупанты уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия. На фоне этих атак цены на пшеницу выросли.

Как писало Financial Times, также РФ продвигает план по поставкам зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея предусматривает, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в страны, нуждающиеся в нем.