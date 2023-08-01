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Бороться как с пиратами. Посол Украины призвал НАТО защитить зерновой коридор от РФ
Североатлантическому альянсу следует защитить украинские зерновозы в Черном море по примеру борьбы с пиратами в Африке. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Rheinische Post.
Он отметил, что свободное судоходство в международных водах – в интересах фактически каждой страны.
"Украина способна обеспечить своей сельскохозяйственной продукцией многие страны мира. У нас есть зерно для 400 миллионов людей во всем мире. Сейчас Россия перекрыла все эти пути. Дуная, железных и автомобильных дорог теперь не хватит. Если бы НАТО защищало украинские грузовые и торговые суда, которые проходят по Черному морю, это было бы хорошим знаком, так же как НАТО и ЕС защищают или защищали судоходные пути от пиратства в Средиземном море или на Африканском Роге», – высказался дипломат.
По словам Макеева, сейчас ни одно судно в Черном море не чувствует себя безопасно и свободно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?
17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направлено на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.
Разведка Великобритании сообщила 26 июля, что после этого Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию и, вероятно, готовится к действиям по блокаде Украины.
В тот же день украинский Military Media Center проинформировал, что вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, россияне отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. По данным центра, оккупанты практикуют поражение гражданских суден, которые будут направляться в и из портов Украины.
Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области. За девять дней оккупанты уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия. На фоне этих атак цены на пшеницу выросли.
Как писало Financial Times, также РФ продвигает план по поставкам зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея предусматривает, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в страны, нуждающиеся в нем.