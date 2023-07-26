Британская разведка сообщила о передислокации судов Черноморского флота РФ после срыва "зернового соглашения"

После выхода России из "зернового соглашения" Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию и, вероятно, готовится к действиям по блокаде Украины.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, российский корвет "Сергей Котов" находится в южной части Черного моря для патрулирования морского пути между Босфором и Одессой.

По информации аналитиков, существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

"Черноморская зерновая инициатива сократила вовлечение Черного моря в войну: сейчас существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе", - говорится в сообщении.

Угрозы России об атаках на корабли в Черном море

Недавно стало известно, что Россия заранее планировала выход и делала соответствующие шаги согласно плану. К нему могут быть отнесены также атаки на украинскую портовую инфраструктуру сразу после приостановки действия соглашения и угрозы об атаках на корабле.

Москва утверждает, что якобы вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что его договоренность по РФ будет выполнена. Однако в ООН предлагали выполнить некоторые ее требования, но страна-агрессор отказалась.

В свою очередь Киев работает над возобновлением работы "зернового коридора", несмотря на позицию россиян. Турция, как один из гарантов работы "зернового коридора", уверена, что инициативу продолжат.