"Зерновой коридор" возобновит работу": Зеленский дал поручение Залужному и правительству

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного главнокомандующего. По его итогам, участники решили, что "зерновой коридор" должен продолжить функционировать, поэтому Украина будет работать над его восстановлением.

Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

Президент дал поручение главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, командующему Военно-Морскими силами ВСУ Алексею Неижпапи и министру инфраструктуры Александру Кубракову. Они должны подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора" .

Отдельно Министерство иностранных дел должно выработать аналогичные дипломатические шаги.

"Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова", - подчеркнул Зеленский.

Почему остановилась работа "зернового соглашения"

17 июля 2023 года Россия заявила о выходе из "зернового соглашения", поставив мировую продовольственную безопасность под угрозу. Офис ООН в Стамбуле получил письменное уведомление от России об этом.

Несмотря на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считал, что "зерновое соглашение" продолжит функционировать, ночью 19 июля РФ атаковала зерновые терминалы и портовую инфраструктуру в портах "Одесса" и "Черноморск".

Москва утверждает, что якобы вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что ее договоренность по РФ будет выполнена. Однако в ООН предлагали выполнить некоторые ее требования, но страна-агрессор отказалась.

Украина работает на продолжении работы "зернового коридора"

Москва начала угрожать владельцам судов, вывозивших зерно из украинских портов. В США подтвердили, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, вовлеченные в перевозку продовольствия, и обвинить в этом Украину.

В то же время известно, что компании-владелицы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставки зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Кроме того, у Украины есть альтернативный план продолжения экспорта агропродукции. Речь идет о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности перевалки там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.