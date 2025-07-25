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Курс валют на 26-27 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро, курс валют
Курс валют на выходные / Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26-27 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 25 июля.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,77 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 49,10 грн .

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,54 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,63/41,70 грн
Евро 49,06/49,25 грн
Злотый 11,40/11,55 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,35/41,95 48,45/49,45
Ощадбанк 41,57/41,97 48,70/49,60 11,05/11,65
ПУМБ 41,50/42,10 48,70/49,40 11,37/11,67
Укргазбанк 41,50/41,95 48,80/49,30 11,70/11,60
Райффайзен 41,67/41,92 48,75/49,16

Отметим, по оценкам экспертов, НБУ в ближайшие недели может зафиксировать стоимость евро в диапазоне 48,5-49,5 грн и вместе с тем подтолкнуть доллар выше 42 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько