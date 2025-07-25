Курс валют на 25 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США остался без изменений, а евро подорожал еще на 12 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.07.2025 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,77 грн (0 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,10 грн (+12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,54 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,63/41,70 грн Евро 49,06/49,25 грн Злотый 11,40/11,55 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 48,50/49,50 Сбербанк 41,57/41,97 48,70/49,60 11,05/11,65 ПУМБ 41,50/42,10 48,50/49,20 11,32/11,65 Укргазбанк 41,50/41,95 48,80/49,30 11,70/11,60 Райффайзен 41,63/41,90 48,75/49,49

Заметим, по оценкам экспертов, НБУ в ближайшие недели может зафиксировать стоимость евро в диапазоне 48,5-49,5 грн. и вместе с тем подтолкнуть доллар выше 42 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.