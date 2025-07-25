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Курс валют на 25 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США остался без изменений, а евро подорожал еще на 12 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.07.2025 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,77 грн (0 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,10 грн (+12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,54 грн (+3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,63/41,70 грн
|Евро
|49,06/49,25 грн
|Злотый
|11,40/11,55 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 25 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,50/49,50
|Сбербанк
|41,57/41,97
|48,70/49,60
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,50/49,20
|11,32/11,65
|Укргазбанк
|41,50/41,95
|48,80/49,30
|11,70/11,60
|Райффайзен
|41,63/41,90
|48,75/49,49
Заметим, по оценкам экспертов, НБУ в ближайшие недели может зафиксировать стоимость евро в диапазоне 48,5-49,5 грн. и вместе с тем подтолкнуть доллар выше 42 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.