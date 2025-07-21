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Доллар целится на 42 гривны, евро идет на коррекцию. Какие события влияют на валютный рынок?

курс доллара курс евро
Евро идет на коррекцию из-за снижения пары EUR/USD на мировом рынке

НБУ в ближайшие недели может зафиксировать стоимость евро в диапазоне 48,5-49,5 грн и вместе с тем подтолкнуть доллар выше 42 грн.

Стоимость доллара на межбанковском рынке растет и в течение 18-20 июля достигла отметки в 41,87 грн/долл., несмотря на снижение активности покупателей и продавцов. Наличный доллар приближается к психологическим 42 грн/долл. Все это происходит на фоне глобального удорожания доллара против других валют.

А вот евро идет на коррекцию после стремительного роста, что является результатом понижения пары EUR/USD на мировом рынке до уровня 1,1625. На украинском рынке безналичный евро (по состоянию на 18 июля) снизился до 48,61 грн/евро, а наличный – до 49,95 грн/евро.

В целом, наблюдается сокращение объемов торговли наличной валютой. Среднесуточный дефицит достиг пятинедельного минимума на уровне 14,7 млн долл. А спрос населения на безналичную валюту вернулся к привычному для этого периоду профициту – около 1,9 млн долл. в сутки.

На межбанке также фиксируется падение торговой активности. Спрос и предложение снизились на 14%, что привело к сокращению чистого дефицита валюты до четырехнедельного минимума – около 75 млн долл. в сутки.

В то же время, валютные интервенции Нацбанка растут. В течение 7-11 июля продажи валюты из резервов увеличились на 2,6% до 678,5 млн долл., 14-18 июля – на 33,6% до 906,6 млн долл.

Новые тарифы США, Фонд восстановления Украины и урожай

События и новости последних дней оказывают разнонаправленное влияние на валютный рынок. Выделим самые главные из них.

В субботу, 11 июля, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести с 1 августа пошлины  на уровне 30% на весь товарный экспорт из Евросоюза. В преддверии этого заявления доллар, золото и криптовалюты пошли вверх, хотя они практически никогда не двигаются в унисон. Это свидетельствует о том, что на фоне коррекции других мировых валют (евро и фунта стерлингов) и роста недоверия к доллару из-за долговых проблем штатов, инвесторы ищут убежище в золоте и криптовалютах.

Конференция по восстановлению Украины URC-2025, которая прошла в Риме 10-11 июля, хоть и не стала прорывом, но принесла определенную порцию позитива. Во-первых, это около 200 заключенных соглашений с партнерами. Во-вторых, европейцы пообещали создать Фонд восстановления Украины и привлечь в него 10 млрд евро. Фокус на военные инвестиции и противовоздушную оборону. Еще США планируют создать аналогичный Фонд, который будет возглавлять Трамп. Украина озвучила свои пожелания по сумме восстановления: это 1 трлн долл. на следующие 14 лет, из которых часть в объеме 560 млрд долл. обязаны обеспечить замороженные российские активы.  

Жатва продолжается и, к сожалению, показатели уборки урожая не самые лучшие. Есть информация о больших проблемах с подсолнечником в традиционных для этой культуры южных регионах.

Также была обнародована порция важной макростатистики. Госстат сообщил, что в июне годовые темпы инфляции замедлились до 14,3%, месячные – до 0,8%. Скорее всего, НБУ будет опираться на эти данные для принятия решения по учетной ставке, это должно произойти 24 июля.

Гостаможслужба сообщила, что дефицит торговли товарами за 6 месяцев 2025 года достиг 18,3 млрд долл. Главный драйвер – импорт, выросший на 15,4% до 38,3 млрд долл. С такими темпами в 2025 году будем иметь исторический антирекорд.

EUR/USD на перепутье

Пока идет летняя жара и деловая активность сохраняется на низком уровне, валютный рынок и дальше плыл бы по течению, если бы не ожидаемая коррекция евро.

В ближайшие недели все внимание будет уделено противостоянию между США и Евросоюзом. Если обещанные Трампом пошлины на уровне 30% будут введены, то с учетом укрепления евро на 15% конкурентоспособность европейских товаров ухудшится на 45%. Поэтому ЕС будет пытаться добиться более низких тарифов. А если не получится, Европа готова ввести контрпошлины на американские товары. Учитывая это, следует ожидать дальнейшего ослабления евро к доллару. Потенциально пара EUR/USD будет двигаться к отметке 1,15, а если ЕС и США не найдут компромисс – то и до 1,1.

Впрочем, появились новости, что тарифы могут быть снижены до 15% или даже до 10%. При таком сценарии евро может вернуться на растущий тренд.

Но в настоящее время стоимость евро на украинском рынке имеет потенциал для снижения. Случится ли это – будет решать НБУ. Я рассматриваю сценарий, в котором НБУ может зафиксировать стоимость на уровнях, близких к 48,5-49,5 грн/евро, а вместе с этим подтягивать доллар вверх.

Поскольку импортеры уже закладывают в цены реализации курс в пределах 43-44 грн/долл., движение доллара к этим отметкам не повлияет на инфляцию. Более того, ослабление евровалюты до 48-48,5 грн/евро наоборот снизит инфляционное давление.