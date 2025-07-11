Инфляция в июне снизилась до 14,3%, но темпы замедления ниже прогноза НБУ

В июне 2025 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 14,3% в годовом исчислении по сравнению с 15,9% в мае. В месячном измерении рост цен составил 0,8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Снижение инфляции летом соответствует ожиданиям регулятора, хотя темпы замедления оказались медленнее, чем предполагалось в апрельском Инфляционном отчете. Главной причиной такого отклонения стал существенный рост цен на сырые продукты питания из-за сокращения предложения, вызванного весенними заморозками.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились до 10,9% — преимущественно благодаря эффекту высокой базы сравнения в прошлом году, когда в июне 2024-го произошло однократное повышение тарифов на электроэнергию.

В то же время цены на сырые продукты питания продолжили расти — на 28,7%. Больше всего подорожали косточковые фрукты, яблоки и ягоды. Также выросли цены на все виды мяса из-за уменьшения поголовья, роста издержек и высоких цен на мировых рынках. Подорожание овощей, напротив, замедлилось благодаря поступлению нового урожая и активному импорту.

Рост стоимости горючего ускорился до 3,1% из-за колебаний мировых цен на нефть и ослабления курса гривны к евро. В то же время на рынке сжиженного газа наблюдалось ослабление ценового давления.

Базовая инфляция, исключающая сезонные и административно регулируемые составляющие, также замедлилась до 12,1%. Среди факторов – предыдущие шаги НБУ по усилению монетарной политики и стабильная ситуация с электроснабжением.

Также отмечается замедление инфляции в сфере услуг – до 14,4%. В частности менее интенсивно дорожали транспортные услуги, связь и услуги личного ухода. Цены на непродовольственные товары выросли на 3,6%, а одежда и обувь подешевели по сравнению с прошлогодними показателями.

В то же время инфляция на обработанные продукты выросла до 18,2%, в том числе из-за подорожания мяса и напитков, включая кофе. Однако замедлился рост цен на хлеб, растительное масло и молочную продукцию.

Нацбанк считает, что инфляция достигла пика в мае, и во втором полугодии тенденция к ее снижению сохранится. Обновленный прогноз НБУ будет представлен на брифинге по монетарной политике 24 июля, а детальный макроэкономический прогноз — в Инфляционном отчете 31 июля.

В целом инфляция в весенние месяцы росла, однако, по оценкам Национального банка Украины, в мае она уже достигла своего пика в этом году.