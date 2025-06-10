Инфляция в Украине ускорилась до 15,9%: что в мае подорожало больше всего

В мае 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Годовая инфляция ускорилась, ведь в апреле этот показатель составил 15,1%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

Инфляция на потребительском рынке в мае 2025 года по сравнению с апрелем составила 1,3%, с начала года цены выросли на 5,6%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с апрелем составила 0,5%, достигнув показателя 4,4% с начала года. Больше всего подорожали фрукты — на 17,6%, а яйца, одежда и топливо упали в цене.

Рост цен произошел в основном за счет удорожания продуктов питания и безалкогольных напитков. В мае 2025 по сравнению с апрелем эта категория товаров подорожала на 2,8%. Больше всего выросли цены на фрукты (+ 17,6 %), мясо и мясопродукты (+5,4%), безалкогольные напитки (+ 1,8 %) и рыба (+1,4%) .

Кроме того, на 1,2 % подорожала хлеб и овощи. Также прибавили в цене макаронные изделия, сыр, сахар и подсолнечное масло. В то же время яйца подешевели на 8,7%, сливочное масло на 0,8 % и молоко на 0,7% .

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,4 % , а одежда и обувь подешевели на 1,9%.

Стоимость транспортных услуг в целом выросла на 0,4 %. Кроме того, железнодорожный транспорт подешевел на 0,7 %, а пассажирский автодорожный транспорт подорожал на 0,5%, при том, что цены на топливо и масла упали на 1,3%.

Напомним, в феврале 2025 года потребительская инфляция в Украине составила 0,8% по сравнению с январем, а с начала года цены выросли на 2,0%. Базовая инфляция, не учитывающая колебания цен на отдельные товары, в феврале составила 0,7%, также достигнув 2,0% с начала года.