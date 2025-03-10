Инфляция в Украине ускорилась: в феврале зафиксирован рост цен

В феврале 2025 потребительская инфляция в Украине составила 0,8% по сравнению с январем, а с начала года цены выросли на 2,0%. Базовая инфляция, не учитывающая колебания цен на отдельные товары, в феврале составила 0,7%, также достигнув 2,0% с начала года.

Об этом сообщает Госстат.

Заметим, что в годовом исчислении инфляция ускорилась: если в феврале 2024 года индекс потребительских цен составил 12,9%, то в феврале 2025 года он вырос до 13,4%.

Рост цен произошел в основном за счет удорожания продуктов питания и безалкогольных напитков, которые в феврале подорожали на 1,2%. Больше всего выросли цены на яйца (+3,5%) и подсолнечное масло (+3,4%).

На 0,6–1,9% подорожали макаронные изделия, фрукты, масло, продукты переработки зерновых, рыба, безалкогольные напитки, молоко, молочные продукты, овощи, хлеб, мясо и мясопродукты. В то же время сахар подешевел на 0,4%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,3%, что связано с ростом цен на табачные изделия (+2,0%).

В то же время одежда и обувь в феврале стали дешевле на 3,1%. Цены на одежду снизились на 3,4%, а на обувь – на 2,7%.

Стоимость транспортных услуг выросла на 0,6% из-за подорожания топлива, смазочных материалов и автодорожного пассажирского транспорта (+1,1%). В то же время, цены на железнодорожный транспорт снизились на 0,9%.

Добавим, согласно прогнозу НБУ, инфляция будет расти до середины года, после чего начнет снижаться, достигнув 8,4% в конце 2025-го и вернувшись к 5% в 2026-м. Реальный ВВП вырастет на 3,6% в 2025 году, а в последующие два года экономика будет расти на 4% ежегодно.

