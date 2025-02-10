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Инфляция в Украине ускорилась до 12,9% в январе

Инфляция в Украине ускорилась до 12,9% в январе
Иллюстрация: depositphotos

В январе 2025 потребительские цены в Украине выросли на 1,2% по сравнению с декабрем 2024 года. В годовом исчислении инфляция составила 12,9%, тогда как в декабре она была на уровне 12%.

Об этом говорится в данных Госстата.

Базовая инфляция в январе составила 1,3% в месяц и 11,7% в годовом исчислении.

Фото 2 — Инфляция в Украине ускорилась до 12,9% в январе

Изменение цен на товары и услуги

Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 1,2%. Больше всего выросли в цене овощи, подсолнечное масло, хлеб, мясо, молочные продукты, рыба и фрукты – от 0,9 до 5,5%.

Фото 3 — Инфляция в Украине ускорилась до 12,9% в январе

В то же время яйца подешевели на 23,1%, а цены на макаронные изделия и сахар снизились на 0,8% и 0,6% соответственно.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,6%, в том числе табачные – на 2,3%.

Цены на одежду и обувь снизились на 5,5%, в том числе одежду – на 5,6%, а обувь – на 5,4%.

В сфере транспорта цены выросли на 1,4%, что обусловлено удорожанием проезда в общественном транспорте (+2,5%) и горючего (+2,1%).

Значительный рост зафиксирован в сфере связина 9,1%. Это связано с повышением тарифов на местную телефонную связь (+29,1%) и мобильную связь (+15,6%).

Добавим, согласно прогнозу НБУ, инфляция будет расти до середины года, после чего начнет снижаться, достигнув 8,4% в конце 2025-го и вернувшись к 5% в 2026-м. Реальный ВВП вырастет на 3,6% в 2025 году, а в последующие два года экономика будет расти на 4% ежегодно.

Автор:
Татьяна Гойденко