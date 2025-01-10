Годовая инфляция в Украине выросла до 12%: что подорожало больше всего

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем составила 1,4%, а за год в целом – 12,0%. Базовая инфляция в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем составила 1,3%, за год в целом – 10,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как изменились цены

В декабре на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%.

Более всего подорожали масло, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, говядина, рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия и свинина (рост от 5,2% до 1,0%). В то же время, цены на яйца снизились на 1,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 2,0%, в частности на табачные изделия – на 2,7%, а на алкогольные напитки – на 1,2%.

В то же время одежда и обувь подешевели на 3,9%, при этом обувь подешевела на 4,0%, а одежда – на 3,9%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,6% обусловлен прежде всего повышением цен на фармацевтическую продукцию на 1,8% и амбулаторные услуги на 1,6%.

Цены на транспорт увеличились на 0,5%, главным образом из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 2,1%.

Основные показатели инфляции

Индекс потребительских цен (ИПЦ, инфляция) является показателем изменения во времени цен и тарифов на товары и услуги, покупаемые населением для непроизводственного потребления. Инфляция рассчитывается ежемесячно на основе данных о ценах, собираемых государственными статистиками, и расходов домохозяйств, полученных через опрос.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ, базовая инфляция) является субиндексом индекса потребительских цен. БИСЦ построен на методологии расчета индекса потребительских цен и показывает устойчивую динамику цен, минимизируя влияние краткосрочных колебаний, вызванных шоками предложения и административным регулированием.

Напомним, большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка считают, что учетную ставку следует повышать в ближайшее время, если будет сохраняться инфляционное давление и угроза разбалансирования инфляционных ожиданий.