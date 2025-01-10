Річна інфляція в Україні зросла до 12%: що подорожчало найбільше

Інфляція на споживчому ринку в грудні 2024 року порівняно з листопадом склала 1,4%, а за рік загалом – 12,0%. Базова інфляція в грудні 2024 року порівняно з листопадом становила 1,3%, за рік у цілому – 10,7%.

Про це інформує Державна служба статистики.

Як змінювались ціни

В грудні на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%.

Найбільше подорожчали масло, соняшникова олія, молоко та молочні продукти, овочі, продукти переробки зернових, хліб, яловичина, риба та продукти з риби, макаронні вироби та свинина (зростання від 5,2% до 1,0%). Водночас ціни на яйця знизилися на 1,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,0%, зокрема, на тютюнові вироби – на 2,7%, а на алкогольні напої – на 1,2%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 3,9%, при цьому взуття подешевшало на 4,0%, а одяг – на 3,9%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,6% зумовлене, насамперед, підвищенням цін на фармацевтичну продукцію на 1,8% та амбулаторні послуги на 1,6%.

Ціни на транспорт збільшилися на 0,5%, головним чином через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,1%.

Основні показники інфляції

Індекс споживчих цін (ІСЦ, інфляція) є показником зміни в часі цін і тарифів на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Інфляція розраховується щомісяця на основі даних про ціни, які збираються державними статистиками, та витрат домогосподарств, отриманих через опитування.

Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ, базова інфляція) є субіндексом індексу споживчих цін. БІСЦ побудовано на методології розрахунку індексу споживчих цін і показує стійку динаміку цін, мінімізуючи вплив короткострокових коливань, спричинених шоками пропозиції та адміністративним регулюванням.

Нагадаємо, більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку вважають, що облікову ставку потрібно підвищувати найближчим часом, якщо зберігатиметься інфляційний тиск та загроза розбалансування інфляційних очікувань.