Приборкати інфляцію: НБУ може знову підвищити облікову ставку

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку вважають за необхідне надалі підвищувати облікову ставку найближчим часом за умови збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань. Але остаточне рішення регулятор ухвалить після оновлення макропрогнозу у січні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Там нагадують, що правління НБУ 12 грудня вирішило підвищити облікову ставку з 13% до 13,5, щоб втримати контроль над інфляційними очікуваннями та повернути інфляцію до зниження в наступному році.

Зазначається, що підвищення облікової ставки на 0,5 в. п. підтримали семеро з 11 членів КМП. Вони зазначали, що такий крок є найбільш зваженим. З одного боку, він враховує очікувану швидкоплинність ключових факторів поточного цінового сплеску та стійкість інфляційних очікувань. З іншого боку, є необхідним для збереження під контролем очікувань та інфляції.

На їхню думку, підвищення облікової ставки на 0,5 в. п. разом із заходами для підтримання стійкості валютного ринку наразі буде достатньо, щоб продемонструвати готовність НБУ стримати ціновий тиск, забезпечити захист гривневих заощаджень від інфляції та не допустити різкого погіршення очікувань.

Натомість ще двоє учасників дискусії КМП висловилися за суттєвіше підвищення облікової ставки у грудні – до 14%. Вони наполягали, що НБУ має діяти невідкладно та рішуче, адже інфляція вже кілька місяців поспіль не просто перевищує прогноз НБУ, а зростає досить стрімкими темпами, створюючи загрозу розгортання інфляційної спіралі.

У регуляторі підкреслюють, що інфляція в річному вимірі вже перетнула позначку в 10%, а її тривале перебування на двознаковому рівні може призвести до падіння попиту на гривневі інструменти для заощаджень і послаблення довіри до монетарної політики НБУ.

Ще двоє з 11 членів КМП проголосували за збереження облікової ставки на рівні 13% у грудні. Вони вважають недоцільним підвищення облікової ставки, ураховуючи розтягнутий в часі ефект від її зміни (так званий лаг монетарної трансмісії). На їхню думку, вичерпання ефектів гірших цьогорічних урожаїв саме має посприяти сповільненню інфляції у 2025 році.

Якою буде процентна політика НБУ далі?

Як повідомляють в НБУ, більшість членів КМП зазначили про потребу у подальшому підвищенні облікової ставки в найближчі місяці за умови збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань.

Натомість кілька членів КМП були не впевнені у необхідності підвищення облікової ставки через тимчасову природу інфляційного сплеску.

На думку прихильників підвищення ставки, для відновлення контролю над очікуваннями та інфляційною динамікою НБУ краще діяти превентивно зараз, ніж пізніше вдаватися до більш суттєвого підвищення.

Крім того, більшість членів КМП заявили про необхідність продовження циклу посилення процентної політики в найближчі місяці, якщо збережуться ознаки стійкості інфляційного тиску. Двоє з них припустили можливість кількох підвищень облікової ставки у січні-квітні 2025 року.

Як зауважують у регуляторі, оновлення макропрогнозу в січні дасть більше інформації щодо стійкості цінового тиску та ризиків розбалансування очікувань.

Зниження облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%.

А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшилися ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року.

У вересні та жовтні правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.