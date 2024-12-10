Річна інфляція в Україні у листопаді прискорилась до 11,2%

Інфляція в Україні у листопаді 2024 року становила 11,2% у річному обчисленні. У порівнянні з показником жовтня, який був на рівні 9,7%, вона пришвидшилась.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У порівнянні з жовтнем 2024 року інфляція на споживчому ринку в листопаді 2024 року становила 1,9%, з початку року – 10,4%.

Базова інфляція в листопаді 2024 року порівняно із жовтнем 2024 року становила 1,2%, з початку року – 9,3%.

Як змінювались ціни

Згідно з даними Держстату, на споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,9%.

Інфографіка: Держстат

Найбільше (на 54,6%) подорожчали яйця.

На 13,7–1,5% зросли ціни на овочі, молоко та молочні продукти, масло, соняшникову олію, продукти переробки зернових, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби.

Водночас на 1,5% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та цукор.

Інфографіка: Держстат

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема, взуття – на 2,7%, одяг – на 1,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 1,0%.

Нагадаємо, у жовтні найбільше (на 18,2% та 18,1%) подорожчали овочі та яйця.

В середньому за попередній місяць ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%.

Додамо, що за прогнозом НБУ, споживча інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року, а на початку 2025 року тимчасово перетне позначку 10%. У Нацбанку очікують, що вже навесні 2025 року інфляція почне знижуватися.

Також очікується, що у 2026 році інфляція надалі знижуватиметься й досягне цілі 5% на тлі поліпшення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв.

Зауважимо, попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, прогнозують в Мінекономіки.