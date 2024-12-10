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Годовая инфляция в Украине в ноябре ускорилась до 11,2%
Инфляция в Украине в ноябре 2024 года составила 11,2% в годовом исчислении. По сравнению с показателем октября, который был на уровне 9,7%, она ускорилась.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По сравнению с октябрем 2024 года инфляция на потребительском рынке в ноябре 2024 года составила 1,9%, с начала года – 10,4%.
Базовая инфляция в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024 составила 1,2%, с начала года – 9,3%.
Как менялись цены
Согласно данным Госстата, на потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,9%.
Больше всего (на 54,6%) подорожали яйца.
На 13,7–1,5% выросли цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, масло подсолнечное, продукты переработки зерновых, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы.
В то же время на 1,5% и 1,3% снизились цены на фрукты и сахар.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,0%.
Одежда и обувь подешевели на 2,2%, в том числе обувь – на 2,7%, одежда – на 1,7%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 0,6% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 1,0%.
Напомним, в октябре больше всего (на 18,2% и 18,1%) подорожали овощи и яйца.
В среднем за прошлый месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%.
По прогнозу НБУ, потребительская инфляция достигнет 9,7% на конец 2024 года, а в начале 2025 года временно пересечет отметку 10%. В Нацбанке ожидают, что уже весной 2025 инфляция начнет снижаться.
Также ожидается, что в 2026 году инфляция в дальнейшем будет снижаться и достигнет 5% на фоне улучшения ситуации в энергосекторе и увеличения урожаев.
Отметим, что несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.