Инфляция опережает самые пессимистические прогнозы: чего ждать в следующем году

В годовом измерении рост инфляции составил 9,7% – почти три четверти общего месячного роста цен в октябре обеспечили продукты питания. Вместе с тем, в последующие месяцы ожидается значительное замедление роста цен на эту категорию товара.

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Об этом заявил руководитель департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

Он напомнил, что потребительские цены выросли в октябре на 1,8% в месяц, а цены на продукты питания поднялись на 3,3% в месяц и на 10,9% в год.

По оценкам финансовой группы ICU, инфляция в Украине опережает пессимистические прогнозы. Ваврищук объяснил, почему цены в конце года так резко пошли вверх и чего ждать в следующем году.

Что происходит с ценами на другие категории товаров

За исключением цен на продукты питания и тарифов на коммунальные услуги, которые значительно ускорились с июня, темпы роста цен на другие составляющие потребительской корзины уже несколько месяцев остаются практически устойчивыми, и сейчас нет признаков того, что они выходят из-под контроля.

Среди положительных новостей Ваврищук отмечает дальнейшее замедление цен на транспортные услуги (до 5,7% год к году по сравнению с 6,7% в сентябре) благодаря благоприятным тенденциям на мировые цены на нефть. Цены на одежду и обувь остаются примерно на 5% ниже прошлогодних, что свидетельствует о низком спросе на эту составляющую потребительской корзины.

Причины резкого ускорения инфляции

По оценкам экспертов ключевым фактором резкого ускорения инфляции в последние месяцы остается низкий урожай этого года из-за неблагоприятных погодных условий.

Ослабление курса гривни в течение прошлого года и дефицит на рынке труда также внесли свой вклад в рост цен, однако их роль значительно меньше, чем фактор низкого урожая.

Какие прогнозы

Ожидается, что уже в последующие месяцы рост цен на продукты питания значительно замедлится. В то же время, существует вероятность, что со второго квартала 2025 года будет наблюдаться резкое замедление инфляции.

По прогнозу НБУ, потребительская инфляция достигнет 9,7% на конец 2024 года, а в начале 2025 года временно пересечет отметку 10%. В Нацбанке ожидают, что уже весной 2025 года инфляция начнет снижаться.

Также ожидается, что в 2026 году инфляция будет снижаться и достигнет цели 5% на фоне улучшения ситуации в энергосекторе и увеличения урожаев.

Отметим, что несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.