Dragon Capital дал экономический прогноз для Украины на 2025 год: что будет с ВВП и курсом доллара

Реальный ВВП Украины вырастет на 3% в 2025 году, благодаря внутреннему потреблению и развитию ВПК, потребительская инфляция достигнет пика на уровне 11%, а затем снизится до 6,3%, а среднегодовой курс доллара будет на уровне 43 грн/долл.

Такой прогноз для украинской экономики озвучили аналитики инвестиционной компании Dragon Capital.

Какой сценарий на 2025 год

Согласно базовому сценарию, прогнозируемому экспертами Dragon Capital, в 2025 году военные действия будут продолжены. Они будут сопровождаться дефицитом электроэнергии и рабочей силы.

Ожидается, что дефицит электроэнергии зимой будет относительно умеренным и составит около 15% спроса (на уровне июля 2024 года) и снизится до 6-8% в 2-3 кв 2025 года. В то же время дисбалансы на рынке труда будут оставаться значительными на фоне мобилизации в Вооруженные силы и будут и дальше подталкивать зарплату.

Экономический рост

Новым импульсом для экономики в 2025 году может стать развитие оборонной промышленности, поддерживаемое финансированием из пакета ERA. По оценкам чиновников, украинский ВПК способен производить продукцию на сумму 20 млрд долларов в год, тогда как в этом году правительство смогло профинансировать закупки только на 6 млрд долларов из-за ограничения финансирования. По приблизительным оценкам аналитиков, оборонный сектор может добавить 1-2 п.п. к росту ВВП в следующем году по сравнению с 0,4 п.п. в 2023 году, при существенном увеличении финансирования.

Также ожидается, что реальный ВВП в 2025 году вырастет на 3,0% г/г (год к году, - ред.) благодаря постепенному восстановлению внутреннего потребления и развитию ВПК, но дефицит электроэнергии и рабочей силы продолжат сдерживать рост.

Дополнительную поддержку для экономического роста может оказать возобновление банковского кредитования и масштабирование программ страхования военных рисков. Однако эти два фактора вряд ли будут вносить большой вклад, учитывая их медленную динамику до сих пор.

Курс валют и инфляция

Ожидается, что фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать благодаря стабилизации цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Однако показатель потребительской инфляции достигнет пиковых значений на уровне 11% г/г только в апреле-мае 2025 года из-за низкой базы сравнения в сегменте сырых пищевых продуктов и снизится до 6,3% г/г до конца года.

Аналитики прогнозируют, что НБУ будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 13% и поддерживать стабильность курса, пока потребительская инфляция будет двигаться вверх.

"Ожидая, что Нацбанк начнет ослаблять монетарную политику во второй половине 2025 года, в частности, за счет возвращения к практике управляемой девальвации гривны, мы прогнозируем ослабление курса до 45 грн/долл США до конца 2025 года (-6,6% г/г) и оцениваем среднегодовой курс на уровне 43 грн/долл США", — заявляют аналитики.

Что будет с государственными финансами

В Dragon Capital полагают, что недавние налоговые изменения принесут около 3,1 млрд долларов дополнительных поступлений в бюджет в 2025 году. Это позволит несколько увеличить военные расходы до 58 млрд долларов (т.е. примерно на 2 млрд долларов) и незначительно сократить дефицит бюджета до 39 млрд долларов при условии, что рост невоенных расходов будет ограничен (не включается дополнительное финансирование ВПК из пакета ERA в показатели бюджета, поскольку оно не будет влиять на состояние государственных финансов).

По мнению аналитиков, хотя дефицит бюджета останется значительным, около 19% ВВП, благодаря ERA структура его финансирования существенно сместится в пользу безвозвратных средств, что будет способствовать стабилизации показателя долг/ВВП на уровне около 91% после трех лет роста.

Что повлияет на украинскую экономику в 2025 году

Аналитики считают, что залогом стабильности украинской экономики в 2025 году станет пакет в 50 миллиардов долларов, обеспеченный доходами от российских активов. Этот пакет позволит обеспечить устойчивость экономики Украины в 2025 году и продолжать сопротивление захватчику даже при уменьшении военной помощи партнерами.

Они отметили, что, несмотря на то, что параметры, график выплат и условия взносов стран G7 еще будут согласовываться, из имеющейся информации известно, что Украина сможет получить доступ к финансовым ресурсам из пакета уже в конце текущего года, и будет иметь возможность использовать средства как на экономические, так и на военные расходы.

На сколько денег может рассчитывать Украина

В Dragon Capital отмечают, что правительство может рассчитывать на 38 млрд долларов внешнего финансирования дефицита бюджета в 2025 году, на уровне с текущим годом. Из этой суммы 12,5 млрд евро (почти 14 млрд долларов) поступят из ранее утвержденной 4-летней программы поддержки от ЕС Ukraine Facility, 2,7 млрд долларов — от МВФ в рамках программы EFF, а остальные – около 21 млрд долларов – можно будет получить из пакета ERA.

Следует отметить, что финансирование в рамках ERA будет погашаться за счет доходов, генерируемых замороженными российскими суверенными активами, в первую очередь активами на сумму 190 млрд евро, которые были заморожены в глобальном депозитарии Euroclear с головным офисом в Бельгии. Эти поступления не будут создавать дополнительно долговой нагрузки для Украины, хотя формально могут учитываться как кредит.

Также сообщается, что у Украины будет дополнительный финансовый ресурс для закупки оружия, что может стать важнейшим фактором в случае снижения или остановки военной помощи США после президентских выборов. В более положительном сценарии продления военной помощи от США правительство сможет направить дополнительные средства на развитие внутреннего ВПК, которое должно стать для руководства страны стратегически приоритетным направлением и создать запас ликвидности на 2026 год.

Риски для украинской экономики

Ключевые риски для украинской экономики связаны с войной, в частности, с более существенным повреждением критической инфраструктуры: генерирующих и распределительных электроэнергетических мощностей, газовых активов, портов Черного моря. Также продвижение российской армии в Донецкой области ставит под угрозу работу ключевого актива по добыче коксующихся углей.

Однако аналитики считают, что потенциальная потеря этих производственных мощностей будет иметь ограниченное негативное влияние на экономику.

Другие менее существенные риски связаны с погодными условиями, которые будут влиять на дефицит электроэнергии и урожаи с/х культур, колебаниями курса пары доллар/евро, поскольку украинская экономика постепенно переориентируется на евро, и динамикой цен на основных товарных рынках ЕС и мира (зерновые, руда, металлы, нефть, газ и электроэнергия)