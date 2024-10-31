НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%: прогнозирует ускорение инфляции

31 октября правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%.

Как отмечают в регуляторе, за последние месяцы инфляция ожидаемо росла, но несколько быстрее, чем прогнозировалось. В сентябре темпы роста цен ускорились до 8,6% г/г. По оценкам НБУ, инфляция продолжила расти в октябре.

"В последующие месяцы ценовое давление будет сохраняться из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона", — отмечают в НБУ.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает, что в 2024 году инфляция ускорится до 9,7%, однако уже в конце 2025 замедлится до 6,9% и вернется к цели НБУ 5% в 2026 году.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% – по меньшей мере, до лета 2025 года.

"В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры", — подчеркнули в регуляторе.

Банкиры прогнозируют повышение учетной ставки

Банкиры, опрошенные агентством " Интерфакс-Украина", ожидали, что НБУ оставит учетную ставку без изменений, но не исключают, что регулятор вернется к усилению монетарной политики.

"Вероятно, и на декабрьском заседании ставка останется без изменений. Однако нельзя исключать возврат к усилению монетарной политики (повышение ставки) в случае дальнейшего ускорения инфляции", – прогнозирует директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финуправления Правэкс Банка Артем Красовский.

В то же время директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын считает, что текущий уровень ставки приемлем для двух последующих пересмотров этого года.

"Однако если инфляционный тренд будет значительно превышать ожидания и в октябре (плюс возникнут дополнительные риски, не предполагаемые текущей моделью), не исключаем возможности, что в декабре необходимо будет корректировать ставку вверх", — отметил он.

Как считает начальница управления управленческого учета и бизнес анализа ОТП Банка Инна Провотар, до конца 2024 года нет объективных причин для изменения учетной ставки НБУ. Основываясь на текущих прогнозах, изменения могут произойти не раньше конца весны следующего года.

Снижение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУсообщил о ее сокращении до 22% .

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5 %.

А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшились ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года.

В сентябре правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.