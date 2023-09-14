Нацбанк сократил учетную ставку до 20%. Позволяют показатели по инфляции

Нацбанк сократил учетную ставку с 22 до 20%. Решение правления Нацбанка глава регулятора Андрей Пышный объявил 14 сентября. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки.

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При этом на устойчивость на валютном рынке влияет, как считают в НБУ, привлекательность срочных гривневых депозитов, через которые "сковываются" гривневые средства гасящего ажиотажный спрос на инвалюту. В то же время, как отмечали традиционно в НБУ, снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики.

Что касается инфляции, то ее сокращению способствовал курсовой фактор. Как прямо (из-за стоимости товаров), так и косвенно (из-за улучшения ожиданий на рынке). Последнему также способствовало избегание Нацбанком монетарного финансирования бюджета в этом году (избежание скрытой эмиссии из-за покупки НБУ облигаций внутреннего государственного займа).

"Инфляция в годовом измерении в августе замедлилась до 8,6%. Ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал НБУ, прежде всего за счет увеличения предложения продуктов питания. Так, хорошие урожаи поспособствовали снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты", - отметил Андрей Пышный.

Напомним, что еще в начале июня прошлого года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля этого года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.