Нацбанк нарешті скоротив облікову ставку з 25% до 22%

У четвер, 27 липня, головна НБУ Андрій Пишний повідомив, що регулятор таки прийняв рішення скоротити облікову ставку з 25% до 22%. Нацбанку це дозволила зробити стабілізація на валютному ринку та зниження темпів інфляції, з якою, власне, і покликана боротись висока ключова ставка.

У Нацбанку переконані, що інфляція в Україні продовжить скорочуватись і надалі, хоч і помірними темпами. В НБУ навіть покращили прогнози по зростанню споживчих цін.

"Споживча інфляція в річному вимірі з більше ніж 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні, що перевершило очікування НБУ. Крім ефекту бази порівняння, важливу роль відіграли чинники пропозиції, у тому числі насичення ринків продовольства та пального, а також зниження світових цін на енергоносії", – сказав Пишний.

За його словами, помітний вплив на цінову динаміку мали й заходи НБУ, зокрема підвищення вимог до обов’язкового резервування та зміна операційного дизайну монетарної політики.

"Ці кроки сприяли зростанню привабливості гривневих активів, зокрема завдяки суттєвішому підвищенню банківських ставок за строковими депозитами, та зміцненню готівкового курсу гривні", – уточний голова НБУ.

Стабільній ситуації на валютному ринку також посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу та валютного нагляду.

"Курсовий чинник зрештою зумовив сповільнення інфляції як напряму через ціни на товари, так і опосередковано – через поліпшення очікувань. Останньому також сприяло уникнення монетарного фінансування бюджету цього року", – заявив очільник регулятора.

Також Правління НБУ знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт на 2 в.п. до 18%, а за кредитами рефінансування на 3 в.п. до 24%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці.

"Оновлений макропрогноз НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки. Це відбуватиметься поступово, щоб не зашкодити тенденції до сталого зниження інфляції та стійкості валютного ринку", – попередив Пишний.