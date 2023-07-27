Нацбанк наконец-то сократил учетную ставку с 25% до 22%

В четверг, 27 июля, главный НБУ Андрей Пышный сообщил, что регулятор таки принял решение сократить учетную ставку с 25% до 22%. Нацбанку это позволило сделать стабилизация на валютном рынке и снижение темпов инфляции, с которой, собственно, и призвана бороться высокая ключевая ставка.

В Нацбанке убеждены, что инфляция в Украине продолжит сокращаться и дальше, хоть и умеренными темпами. В НБУ даже улучшили прогнозы по росту потребительских цен.

"Потребительская инфляция в годовом измерении с более чем 26% в начале года замедлилась до 12,8% в июне, что превзошло ожидания НБУ. Помимо эффекта базы сравнения, важную роль сыграли факторы предложения, в том числе насыщение рынков продовольствия и горючего, а также снижение мировых цен на энергоносители", – сказал Пышный.

По его словам, заметное влияние на ценовую динамику оказали и меры НБУ, в частности, повышение требований к обязательному резервированию и изменение операционного дизайна монетарной политики.

"Эти шаги способствовали росту привлекательности гривневых активов, в частности, благодаря существенному повышению банковских ставок по срочным депозитам, и укреплению наличного курса гривны", - уточняет глава НБУ.

Стабильной ситуации на валютном рынке также способствовали меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору.

"Курсовый фактор в конечном счете обусловил замедление инфляции как напрямую из-за цен на товары, так и косвенно – из-за улучшения ожиданий. Последнему также способствовало избегание монетарного финансирования бюджета в этом году", – заявил глава регулятора.

Также Правление НБУ снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт на 2 п.п. до 18%, а по кредитам рефинансирования на 3 п.п. до 24%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке.

"Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки. Это будет происходить постепенно, чтобы не повредить тенденции к устойчивому снижению инфляции и устойчивости валютного рынка", – предупредил Пышный.