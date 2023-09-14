Нацбанк скоротив облікову ставку до 20%. Дозволяють показники по інфляції

Нацбанк скоротив облікову ставку з 22% до 20%. Рішення правління Нацбанку очільник регулятора Андрій Пишний оголосив 14 вересня. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки.

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При цьому на стійкість на валютному ринку впливає, як вважають в НБУ, привабливість строкових гривневих депозитів, через які "сковуються" гривневі кошти населення, що гасить ажіотажний попит на інвалюту. Водночас, як зауважували традиційно в НБУ, зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки.

Що ж до інфляції, то її скороченню посприяв курсовий чинник. Як прямо (через вартість товарів), так і опосередковано (через покращення очікувань на ринку). Останньому також сприяло уникнення Нацбанком монетарного фінансування бюджету цього року (уникнення прихованої емісії через купівлю НБУ облігацій внутрішньої державної позики).

"Інфляція в річному вимірі в серпні сповільнилася до 8,6%. Цінова динаміка виявилася ліпшою, ніж очікував НБУ, передусім за рахунок збільшення пропозиції продуктів харчування. Так, гарні врожаї посприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти", - відмітив Андрій Пишний.

Нагадаємо, що ще на початку червня минулого року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня цього року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.