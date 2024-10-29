Банки ожидают рекордного прироста объемов кредитного портфеля

В ІІІ квартале роста кредитов бизнеса в следующие 12 месяцев ожидала рекордная доля банкиров с начала 2022 года, несколько меньше – прогнозировала рост ссуд населению. В то же время финучреждения прогнозировали определенное ухудшение качества кредитного портфеля.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным опроса, спрос населения на кредиты повышался третий квартал подряд, а продолжающийся рост спроса бизнеса – больше всего с 2021 года.

Отмечается, что спрос вырос на все виды корпоративных ссуд, больше всего – на гривневые долгосрочные кредиты в сегменте МСП. Как подчеркивают в НБУ, финучреждения ожидают в IV квартале увеличения спроса на все виды гривневых корпоративных ссуд.

Кроме того, спрос населения на ссуды рос три квартала подряд, в ІІІ квартале – прежде всего на потребительские кредиты благодаря лучшим потребительским настроениям и более низким процентным ставкам. В IV квартале финучреждения ожидают роста спроса на все виды розничных кредитов.

По оценкам банков, долговая перегрузка МСП и больших компаний оставалась средней, а популяция – низкой.

"Банки смягчили кредитные стандарты для бизнеса впервые с 2021 года для всех типов корпоративных ссуд, кроме валютных. Существеннее всего были смягчены кредитные стандарты для кредитов МСП, а также для краткосрочных и гривневых ссуд. В IV квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для всех типов корпоративных ссуд", — отмечают в НБУ.

Как отмечают в регуляторе, уровень одобрения заявок для корпоративных кредитов вырос, больше всего для гривневых, краткосрочных и кредитов МСП.

"Финучреждения в дальнейшем смягчали стандарты кредитования для населения прежде всего благодаря повышению конкуренции. В IV квартале банки планируют смягчать кредитные стандарты для потребительских кредитов и усиливать для ипотеки", — подчеркивают в НБУ.

Также уровень одобрения заявок на потребительские кредиты вырос, а на ипотеку снизился. В то же время банки снизили стоимость кредитов населению.

"По оценкам банков, в ІІІ квартале умеренно выросли валютный, кредитный и операционный риски, несколько меньше – процентный. В IV квартале финучреждения ожидают роста всех видов рисков, больше всего – риска ликвидности и кредитного риска", — подытожили в НБУ.

Напомним, по данным НБУ, объем фондирования банков в ІІІ квартале вырос, и большинство банков отметили большее увеличение средств населения по сравнению с бизнесом.