Банки очікують рекордного приросту обсягів кредитного портфеля

У ІІІ кварталі на зростання кредитів бізнесу в наступні 12 місяців очікувала рекордна частка банкірів від початку 2022 року, дещо менша – прогнозувала зростання позик населенню. Водночас фінустанови прогнозували певне погіршення якості кредитного портфеля.

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування, повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними опитування, попит населення на кредити підвищувався третій квартал поспіль, а триваюче зростання попиту бізнесу – найбільше з 2021 року.

Зазначається, що попит зріс на всі види корпоративних позик, найбільше – на гривневі довгострокові кредити в сегменті МСП. Як підкреслюють в НБУ, фінустанови очікують у ІV кварталі збільшення попиту на всі види гривневих корпоративних позик.

Крім того, попит населення на позики зростав три квартали поспіль, у ІІІ кварталі – передусім на споживчі кредити завдяки кращим споживчим настроям та нижчим відсотковим ставкам. У ІV кварталі фінустанови очікують зростання попиту на всі види роздрібних кредитів.

За оцінками банків, боргове навантаження МСП і великих підприємств залишалося середнім, а населення – низьким.

"Банки пом’якшили кредитні стандарти для бізнесу вперше з 2021 року для всіх типів корпоративних позик, крім валютних. Найсуттєвіше було пом’якшено кредитні стандарти для кредитів МСП, а також для короткострокових і гривневих позик. У ІV кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для всіх типів корпоративних позик", - зауважують в НБУ.

Як наголошують у регуляторі, рівень схвалення заявок для корпоративних кредитів зріс, найбільше для гривневих, короткострокових та кредитів МСП.

"Фінустанови надалі пом’якшували стандарти кредитування для населення передусім завдяки підвищенню конкуренції. У ІV кварталі банки планують пом’якшувати кредитні стандарти для споживчих кредитів і посилювати для іпотеки", - підкреслюють в НБУ.

Також рівень схвалення заявок на споживчі кредити зріс, а на іпотеку знизився. Водночас банки зменшили вартість кредитів населенню.

"За оцінками банків, у ІІІ кварталі помірно зросли валютний, кредитний та операційний ризики, дещо менше – процентний. У ІV кварталі фінустанови очікують зростання всіх видів ризиків, найбільше – ризику ліквідності та кредитного ризику", - підсумували в НБУ.

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг фондування банків у ІІІ кварталі зріс, і більшість банків зазначили про більше зростання коштів населення порівняно з бізнесом.