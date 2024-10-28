Банкіри прогнозують зростання обсягів коштів населення в банках

Обсяг фондування банків у ІІІ кварталі зріс, і більшість банків зазначили про більше зростання коштів населення порівняно з бізнесом.

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що за очікуваннями банків, у ІV кварталі залучення зростатимуть за рахунок коштів населення, натомість обсяги залучень від бізнесу залишаться незмінними, а обсяг оптового фондування дещо зменшиться.

За даними регулятора, обсяг оптового фондування зростав чотири квартали поспіль, переважно в окремих великих фінустановах. Третина банків очікувала залучити оптове фондування в наступні 12 місяців, зокрема фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.

В НБУ повідомляють, що середня вартість фондування в цілому знижувалася п’ять кварталів поспіль, а вартість оптових залучень – другий квартал поспіль.

"Банки очікують зниження вартості депозитів домогосподарств і корпорацій у ІV кварталі, однак оцінки стриманіші, ніж у перші два квартали цього року", - зауважують в НБУ.

Як наголошують у регуляторі, частка фондування у валюті збільшилася в половини банків, однак дві третини опитаних очікують зниження питомої ваги залучень в іноземній валюті в ІV кварталі.

Крім того, строковість фондування не змінилася, однак, за очікуваннями банків, дещо знизиться в наступні 12 місяців.

"Загальний обсяг банківського капіталу за останні 12 місяців збільшився, про що зазначили близько 95% респондентів, водночас дві третини опитаних очікують збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців", - констатують в НБУ.

Там додають, що починаючи з ІІІ кварталу 2022 року респонденти називають прибутковість визначальним чинником, що зумовить збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому.

"Чотири квартали поспіль респонденти зауважували про несуттєве зменшення вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців. Банки очікують збереження цієї тенденції й надалі", - підсумовують у регуляторі.

Раніше в НБУ повідомляли, що у серпні 2024 року банки України видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Найбільше позик було видано у Києві та Київській області - 345 договорів на загальну суму 678,8 млн грн, що становить 55,3% від загального обсягу.