У серпні банки видали іпотечних кредитів на понад 1 млрд грн: в яких областях найбільше

У серпні 2024 року банки України видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Найбільше позик було видано у Києві та Київській області - 345 договорів на загальну суму 678,8 млн грн, що становить 55,3% від загального обсягу.

Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, передає пресслужба НБУ.

Повідомляється, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у серпні 2024 року зріс порівняно з попереднім місяцем (липнем 2024 року) на 2,3%, а у порівнянні із серпнем минулого року – на 34,1%.

Про видачу нової іпотеки в серпні повідомили 12 банків, що кредитували придбання житла. Більшість з цих кредитів, як і раніше, видавалися на вторинному ринку нерухомості. При цьому рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя" (майже всі кредити в серпні надано в межах цієї програми).

Разом з тим середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в серпні зросла до 8,2% річних з 8% у липні.

В яких регіонах видавалося найбільше іпотечних кредитів

Слідом за Києвом та Київською областю найбільше іпотечних кредитів у серпні було видано у:

Львівській області (37 договорів на 70,9 млн грн);

Івано-Франківській області (32 договори на 52,1 млн грн);

Дніпропетровській області (33 договори на 48,9 млн грн).

Під час опитування у вересні 2024 року відповіді надали 39 банків, частка яких становить 98,9% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Зауважимо, що іпотека є традиційною основою банківського роздрібного портфеля. В Україні співвідношення іпотечних кредитів та ВВП нижче 1%, що є найнижчим показником в Європі.

Нагадаємо, за два роки існування програми “єОселя” понад 13 тисяч українців придбали житло за рахунок доступного кредитування.

Також молоді позичальники віком до 25 років включно зможуть отримати іпотеку з першим внеском від 10% (замість 20%).