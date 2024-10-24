Ощадбанк запускає нову іпотечну програму: які умови

Державний Ощадбанк запустив іпотечний продукт із плаваючою відсотковою ставкою.Він може бути цікавий тим, хто не підпадає під правила державної програми "єОселя", адже доступний для усіх клієнтів, незалежно від наявності житла у власності, та не має обмежень щодо вартості за квадратний метр або загальної площі житла.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Умови програми

Зазначається, що процентна ставка за новою іпотечною програмою на перший рік становить 16,99%. Починаючи з другого року ставка за цією програмою складається з двох частин: фіксованої частини (4%), що є незмінною протягом дії кредитного договору, та індексу UIRD3m. Усі інші умови продуктів за напрямом іпотеки залишаються без змін.

Як пояснюють в Ощадбанку, UIRD3m – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, який протягом дії договору перераховуватиметься один раз на квартал. Цей індекс розраховується на основі номінальних ставок щодо строкових депозитів фізичних осіб у гривні, що діють в 20 найбільших українських банках.

В Ощадбанку підкреслюють, що програма доступна для всіх клієнтів незалежно від соціальної категорії, пільгового статусу або наявності житла у власності.

Крім того, вона не передбачає обмежень щодо вартості квадратного метра, віку нерухомості або загальної площі житла.

"Наша мета – максимально задовольнити потреби українців у придбанні власного житла або покращенні їхніх житлових умов. Ми розробили і впровадили ще одну іпотечну програму, яка дасть можливість на вигідних та адаптованих під ринок умовах вкласти гроші у власне житло, до якого вже завтра можна заселитись. Наразі в арсеналі Ощадбанку цілий набір різноманітних іпотечних програм: державна іпотечна програма єОселя, власні програми з фіксованою ставкою, а відтепер і з плаваючою ставкою", – коментує Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Зауважимо, що іпотека є традиційною основою банківського роздрібного портфеля. В Україні співвідношення іпотечних кредитів та ВВП нижче 1%, що є найнижчим показником в Європі.

Нагадаємо, за два роки існування програми “єОселя” понад 13 тисяч українців придбали житло за рахунок доступного кредитування.

Також молоді позичальники віком до 25 років включно зможуть отримати іпотеку з першим внеском від 10% (замість 20%).