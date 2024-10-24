Ощадбанк запускает новую ипотечную программу: какие условия

Государственный Ощадбанк запустил ипотечный продукт с плавающей процентной ставкой. Он может быть интересен тем, кто не подпадает под правила государственной программы " єОселя", ведь доступен для всех клиентов, независимо от наличия жилья в собственности, и не имеет ограничений по стоимости за квадратный метр или общей площади жилья.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Условия программы

Отметим, что процентная ставка по новой ипотечной программе на первый год составляет 16,99%. Начиная со второго года ставка по этой программе состоит из двух частей: фиксированной части (4%), неизменной в течение действия кредитного договора, и индекса UIRD3m. Все остальные условия продуктов по направлению ипотеки остаются прежними.

Как объясняют в Ощадбанке, UIRD3m – украинский индекс ставок по депозитам физических лиц, который в течение действия договора будет пересчитываться один раз в квартал. Этот индекс рассчитывается на основе номинальных ставок по срочным депозитам физических лиц в гривне, действующих в 20 крупнейших украинских банках.

В Ощадбанке подчеркивают, что программа доступна всем клиентам независимо от социальной категории, льготного статуса или наличия жилья в собственности.

Кроме того, она не предусматривает ограничений по стоимости квадратного метра, возрасту недвижимости или общей площади жилья.

"Наша цель – максимально удовлетворить потребности украинцев в приобретении собственного жилья или улучшении их жилищных условий. Мы разработали и внедрили еще одну ипотечную программу, которая позволит на выгодных и адаптированных под рынок условиях вложить деньги в собственное жилье, в которое уже завтра можно заселиться. Сейчас в арсенале Сбербанка целый набор разнообразных ипотечных программ: государственная ипотечная программа есть Оселя, собственные программы с фиксированной ставкой, а теперь и с плавающей ставкой», – комментирует Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Отметим, ипотека является традиционной основой банковского розничного портфеля. В Украине соотношение ипотечных кредитов и ВВП ниже 1%, что является самым низким показателем в Европе.

Напомним, за два года существования программы "єОселя" более 13 тысяч украинцев приобрели жилье за счет доступного кредитования .

Также молодые заемщики до 25 лет включительно смогут получить ипотеку с первым взносом от 10% (вместо 20%).