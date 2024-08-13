Правительство уменьшило до 10% первый взнос по программе "еОселя": кого это касается

Кабинет министров Украины принял изменения в программу "еОселя", которые позволят уменьшить первый взнос по ипотеке до 10% для граждан в возрасте до 25 лет включительно.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ожидаем, что доля молодежи среди пользователей программы будет расти. У молодых семей будут большие возможности для покупки недвижимости и обеспечения собственного благосостояния", — отметил он.

В настоящее время программой "еОселя" уже воспользовались более 12 тысяч украинских семей, среди которых военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики и ученые.

Ипотеку "еОселя" следует оптимизировать

Председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ранее заявляла, что условия участия украинцев в государственной ипотечной программе "еОселя" должны пересмотреть, учитывая, что действующие правила не помогают решению жилищного вопроса миллионов граждан, в том числе вынужденных переселенцев.

Она отмечала, что важно вдвое уменьшить кредитную ставку по программе и размер первого взноса, а также разрешить кредитовать жилье более 3 лет и сельские дома.

На сегодняшний день первый взнос составил 20% стоимости жилья, что является иногда неподъемным для условия. Это существенно сказывается на эффективности программы: нужно пересмотреть размер ставки до 3%, а порог первого взноса до 15%, ведь люди, потерявшие все и начинающие строить жизнь с чистого листа, нуждаются в поддержке государства.

Напомним, в июне в Верховной Раде было предложено смягчить условия программы "еОселя" для внутренне перемещенных лиц, особенно в регионах с ограниченным количеством новостроек.

Предлагается снизить размер первого взноса с 20% до 15% и установить льготную кредитную ставку в 5% вместо 7%.

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