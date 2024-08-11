Почему банки отказывают украинцам в ипотеке по программе "єОселя"

Крупнейшие государственные банки одобряют около половины заявок на льготную ипотеку под 3% или 7% годовых через государственную программу "єОселя".

Об этом пишет Liga.net.

Частые причины отказа – негативная кредитная история и недостаточный доход

Как сообщил руководитель департамента залогового кредитования государственного "ПриватБанка" Владислав Королев, финучреждение предварительно одобряет около 52% из более чем 9000 заявок на получение кредита по программе "єОселя", которые поступают ежемесячно.

По его словам, при принятии решения банк учитывает платежеспособность и кредитную историю заявителей.

"Для принятия решения банк интересует платежеспособность клиента и кредитную нагрузку, а текущая кредитная история имеет непосредственное влияние на решение. Клиент, имевший выходы на просрочку по предыдущим кредитам или же просрочку на момент подачи заявки, не может быть прокредитован, не закрыв текущие задолженности", – объяснил Королев.

В государственном "Ощадбанке" сообщили, что удовлетворяют около двух третей запросов на получение льготной ипотеки.

"Самые частые причины отказа — негативная кредитная история и недостаточный доход. Однако специалисты "Ощадбанка" индивидуально работают с каждым запросом, ведь мы стремимся помочь решить жилищные проблемы как можно больше украинцев", — подчеркнули в пресс-службе банка.

В 2024 году уже выдано более 5266 кредитов на приобретение жилья

Как сообщалось, с начала 2024 года по программе льготной ипотеки кредитов "єОселя" выдано более 5266 кредитов на приобретение жилья на общую сумму 8,9 миллиарда гривен. За неполные два года работы программы льготного кредитования "єОселя" было выдано более 11 тысяч кредитов на общую сумму, что превышает 17,6 миллиардов гривен.

Наибольшее количество кредитов по программе "єОселя" банки выдают для Киева и Киевской области. На столичный регион приходится более 45% ссуд.

При этом более половины кредитов получили военные и силовики, а меньше всего – внутренне перемещенные лица и ученые.

В июне в Верховной Раде было предложено смягчить условия программы "єОселя" для внутренне перемещенных лиц. в регионах с ограниченным количеством новостроек.

Предлагается снизить размер первого взноса с 20% до 15% и установить льготную кредитную ставку в 5% вместо 7%.

Также рассматривается возможность расширения программы для семей с детьми и разрешение ВПЛ покупать жилье независимо от его возраста при условии соответствия государственным строительным нормам.