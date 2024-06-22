Пять фактор-рисков, которые давят на ипотеку "єОселя" в 2024 году

Кроме военных рисков, на клиентов ипотечной опрограммы "єОселя" ложится ответственность застройщика за завершение строительства.

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На первичном рынке жилья сохраняются высокие риски, связанные как с финансовой способностью девелопера вовремя завершить строительство начатых объектов, так и с военными обстоятельствами.

В таком случае кредитные риски полностью ложатся на банк и покупателя жилья на первичном рынке, считает первый заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева. Именно поэтому банки предъявляют к девелоперам жесткие требования по аккредитации в программе "єОселя".

По словам Дмитриевой, есть 5 риск-факторов, которые будут влиять на развитие ипотеки "єОселя" во втором полугодии 2024 года:

Общее экономическое развитие страны : размер учетной ставки, формирующей ставки по кредитам (в настоящее время она составляет 13%), уровень инфляции и соответственно курс валют.

: размер учетной ставки, формирующей ставки по кредитам (в настоящее время она составляет 13%), уровень инфляции и соответственно курс валют. Ситуация в банковской сфере : развитие кредитования, потенциальное расширение количества банков-партнеров программы "єОселя".

: развитие кредитования, потенциальное расширение количества банков-партнеров программы "єОселя". Темпы строительства и стратегия девелоперов , направленная на расширение механизмов приобретения жилья на стадии возведения (программы рассрочки, общие ипотечные программы с банками, участие в программе "єОселя" и т.д.).

, направленная на расширение механизмов приобретения жилья на стадии возведения (программы рассрочки, общие ипотечные программы с банками, участие в программе "єОселя" и т.д.). Строительные риски : финансовая способность девелопера продолжать строительство в условиях возможного роста себестоимости, соблюдение сроков сдачи объектов в эксплуатацию, несмотря на перебои с энергоснабжением, невысокий уровень спроса на жилье в стадии возведения.

: финансовая способность девелопера продолжать строительство в условиях возможного роста себестоимости, соблюдение сроков сдачи объектов в эксплуатацию, несмотря на перебои с энергоснабжением, невысокий уровень спроса на жилье в стадии возведения. "Военные" риски: "география" боевых действий, эффективное противодействие врагу, преодоление последствий враждебной агрессии.

Сегодня более 60% всех кредитов населению – это "короткие" потребительские кредиты на сумму от 5 тыс. до 100 тыс. грн сроком погашения до 12 месяцев. В то время как ипотечные кредиты обычно выдаются на более значительные суммы: чаще всего от 1 млн грн до 4 млн грн и сроком от 3 до 20 лет. Другими словами ипотека для банков имеет значительно больший средний чек и длиннее во времени, поэтому количество выданных банками ипотечных кредитов незначительно по сравнению с потребительскими кредитами и составляет около 1000 сделок в месяц, пояснила представительница банка "Глобус".

По данным компании "Укрфинжилье", с 2024 года количество аккредитованных девелоперов к участию в программе "єОселя" выросло почти в 5 раз: по состоянию на начало июня их насчитывается уже почти 50. Это же касается количества аккредитованных объектов на стадии возведения: по официальным данным, сейчас их количество составляет уже около 100 ЖК в 14 областях Украины.

Банкирша прогнозирует, что до конца года количество выданных кредитов по программе на объекты в стадии строительства по программе "єОселя" будет увеличиваться и может составить до 20% от общего количества льготных ипотек. Однако для этого должно совпасть несколько важных условий: активизация девелоперов, заинтересованных в участии в государственной программе, увеличение количества развивающихся банков ипотеку, а также финансовые возможности потенциальных покупателей в приобретении жилья в кредит на стадии его возведения.

Delo.ua писало ранее об еще одном риске, связанном с ипотекой "єОселя" - задержки финансирования программы выросли до нескольких месяцев. Если ранее после согласования банка средства от ЧАО "Укрфинжилье" заходили на счет продавца на следующий день, максимум - в пределах недели, то сейчас средства могут задержаться на полтора-два месяца или больше, сообщила Delo.ua сообщила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена. Гайдамаха.

В ЧАО "Укрфинжилье" ответили на запрос Delo.ua о задержках финансирования программы "єОселя". В компании утверждают, что финансирование не прекращалось, кредиты выдавались и выдаются, но не в столь рекордных объемах.