П'ять фактор-ризиків, які тиснуть на іпотеку "єОселя" у 2024 році

Окрім воєнних ризиків, на клієнтів іпотечної опрограми “єОселя” лягає відповідальність забудовника щодо завершення будівництва.

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На первинному ринку житла зберігаються високі ризики, пов’язані як з фінансовою здатністю девелопера вчасно завершити будівництво розпочатих об’єктів, так і з “воєнними” обставинами.

У такому випадку “кредитні ризики” повністю лягають на банк та покупця житла на первинному ринку, зазначила перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва. Саме тому банки висувають до девелоперів жорсткі вимоги по акредитації у програмі "єОселя".

За словами Дмітрієвої, є 5 ризик-факторів, що впливатимуть на розвиток іпотеки "єОселя" у другому півріччі 2024 року:

Загальний економічний розвиток країни: розмір облікової ставки, яка формує ставки за кредитами (наразі вона складає 13%), рівень інфляції та відповідно курс валют.

розмір облікової ставки, яка формує ставки за кредитами (наразі вона складає 13%), рівень інфляції та відповідно курс валют. Ситуація в банківській сфер і: розвиток кредитування, потенційне розширення кількості банків-партнерів програми “єОселя”.

і: розвиток кредитування, потенційне розширення кількості банків-партнерів програми “єОселя”. Темпи будівництва та стратегія девелоперів, спрямована на розширення механізмів придбання житла на стадії зведення (програми розтермінування, спільні іпотечні програми з банками, участь в програмі “єОселя” тощо).

спрямована на розширення механізмів придбання житла на стадії зведення (програми розтермінування, спільні іпотечні програми з банками, участь в програмі “єОселя” тощо). Будівельні ризики : фінансова здатність девелопера продовжувати будівництво в умовах можливого зростання собівартості, дотримання термінів здачі об'єктів в експлуатацію попри перебої з енергопостачанням, невисокий рівень попиту на житло в стадії зведення.

: фінансова здатність девелопера продовжувати будівництво в умовах можливого зростання собівартості, дотримання термінів здачі об'єктів в експлуатацію попри перебої з енергопостачанням, невисокий рівень попиту на житло в стадії зведення. “Воєнні” ризики: “географія” бойових дій, ефективна протидія ворогу, подолання наслідків ворожої агресії.

Сьогодні понад 60% всіх кредитів населенню — це “короткі” споживчі кредити на суму від 5 тис. до 100 тис. грн терміном погашення до 12 місяців. Тоді як іпотечні кредити зазвичай видаються на більш значні суми: найчастіше від 1 млн грн до 4 млн грн і терміном від 3 до 20 років. Іншими словами іпотека для банків має значно більший середній чек і довша в часі, саме тому кількість виданих банками іпотечних кредитів незначна у порівнянні зі споживчими кредитами та складає близько 1000 угод на місяць, пояснила представниця банку "Глобус".

Зса даними компанії "Укрфінжитло", з 2024 року кількість акредитованих девелоперів до участі в програмі "єОселя" зросла майже в 5 разів: станом на початок червня їх налічується уже майже 50. Це ж стосується кількості акредитованих об’єктів на стадії зведення: за офіційними даними, наразі їхня кількість складає вже близько 100 ЖК в 14 областях України.

Банкірка прогнозує, що до кінця року кількість виданих кредитів за програмою на об’єкти в стадії будівництва за програмою "єОселя" буде збільшуватись та може скласти до 20% від загальної кількості пільгових іпотек. Однак для цього повинно збігтися кілька важливих умов: активізація девелоперів, зацікавлених в участі в державній програмі, збільшення кількості банків, що розвиватимуть іпотеку, а також фінансові можливості потенційних покупців в придбанні житла в кредит на стадії його зведення.

Delo.ua писало раніше про ще один ризик, пов'язаний з "єОселею" - затримки фінансування за іпотечною програмою зросли до кількох місяців. Якщо раніше після погодження банку кошти від ПрАТ "Укрфінжитло" заходили на рахунок продавця наступного дня, максимум - в межах тижня, то зараз кошти можуть затриматись на півтора-два місяці або й більше, повідомила Delo.ua повідомила президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

У ПрАТ "Укрфінжитло" відповіли на запит Delo.ua щодо затримок фінансування державної іпотечної програми "єОселя". У компанії стверджують, що фінансування не припинялося, кредити видавалися і видаються, але не в таких рекордних обсягах.