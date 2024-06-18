В "Укрфінжитлі" пояснили, з чим пов'язані затримки фінансування програми єОселя

У компанії стверджують, що фінансування не припинялося, кредити видавалися і видаються, але не в таких рекордних обсягах.

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У ПрАТ «Укрфінжитло» відповіли на запит Delo.ua щодо затримок фінансування державної іпотечної програми "єОселя".

Як раніше стало відомо, затримки фінансування за іпотечною програмою зросли до кількох місяців, що впливає на ринок. Якщо раніше після погодження банку кошти від ПрАТ "Укрфінжитло" заходили на рахунок продавця наступного дня, максимум - в межах тижня, то зараз кошти можуть затриматись на півтора-два місяці або й більше, повідомила Delo.ua повідомила голова Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

У пресслужбі "Укрфінжитла" підтвердили факт затримок коштів і пояснили, з чим вони пов'язані. У компанії також запевнили, що фінансування програми не переривалось.

"У другій половині травня цього року у зв’язку з екстрапопитом громадян дійсно виникли затримки із видачами кредитів, що також було пов’язано зі стандартною процедурою погодження залучення нових коштів на відкритому фінансовому ринку з урядом і потребувало додаткового часу. Але водночас варто наголосити, що фінансування не припинялося, кредити видавалися і видаються, але не в таких рекордних обсягах, як це було у квітні - першій половині травня 2024 року", - пояснили в акціонерному товаристві.

Для порівняння компанія надала щомісячні показники видачі кредитів "єОселя" за 2024 рік:

Січень: 659 кредитів на 1 092 млрд гривень;

Лютий: 763 кредити на 1 283 млрд гривень;

Березень: 858 кредитів на 1 416 млрд гривень;

Квітень: 1008 кредитів на 1717 млрд гривень;

Травень: 957 кредитів на 1702 млрд гривень.

"Наразі банкам-партнерам передані відповідні транші. Триває процедура подальшого залучення нових коштів для реалізації програми. Залучення коштів не є одноразовим, наприклад, на рік. Укрфінжитло постійно працює над тим, аби залучати кошти для реалізації програми", - наголосили в компанії.

Як "Укрфінжитло" залучає кошти для фінансування "єОселі"

У пресслужбі також додали, що "Укрфінжитло" реалізує програму доступного іпотечного кредитування "єОселя" відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України, затверджених постановою Кабінету Міністрів №856 від 2 серпня 2022 року (зі змінами).

"Статутний капітал компанії "Укрфінжитло" сформований ОВДП (Облігації внутрішніх державних позик України), тобто це інструмент, який надала держава для реалізації програми. За допомогою нього "Укрфінжитло" отримує дохід у вигляді відсотків та залучає кредитні кошти під заставу цінних паперів. Звертаємо увагу, що "Укрфінжитло" перераховує банкам-партнерам всю суму тіла кредиту під 7% річних (тобто кошти на кредити банкам надає "Укрфінжитло", а не самі банки)", - пояснили в компанії.

Окремим категоріям (військовослужбовцям ЗСУ за контрактом і силовикам, медикам, педагогам та науковцям) "Укрфінжитло" також компенсовує частину відсоткової ставки до рівня 3% річних щомісячно.



