Іпотека "єОселя": кому найчастіше відмовляють

Найчастіше великі ризики при оформленні іпотеки “єОселя” банк бачить у нестабільності доходів потенційного учасника програми.

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Із загальної кількості заявок на участь в лише 15% доходять до укладання кредитних угод за програмою пільгової іпотеки "єОселя". Про це свідчать дані компанії «Укрфінжитло» за 2023 рік: на іпотеку було подано понад 20 тис. заявок, а офрормлено з них - лише 6 тисяч позик.

За даними компанії, у межах державної програми кредитування «єОселя» заплановано видати близько 12 000 іпотек цього року - це удвічі більше іпотек, аніж торік.

Інфографіка: Укрфінжитло

Як зазначають рієлтори, підставою для відмови найчастіше стає нездатність клієнтів довести свою платоспроможність, а також наявність негативної кредитної історії.

Навіть пільговим категоріям складно довести свою спроможність оплачувати позику, пояснила в коментарі Delo.ua власниця першої іпотечної агенції нерухомості DODOMU Ірина Шапка. За її словами, банк хоче знати, наскільки стабільними можуть бути доходи учасника програми у майбутньому.

Наприклад, військовий або поліцейський, який подається на "єОселю", має достатню зарплатню, але якщо у нього двоє дітей і дружина не працює, або у декретній відпустці, тоді на позитивну відповідь від банку шансів мало.

За негативну кредитну історію, на переконання рієлторів, можна поборотись, якщо надати банку пояснення щодо боргів.

"Трапляється, що клієнт - військовий - прийшов у банк, його проконсультували, обіцяли дати позику, він надав усі довідки, вибрав об'єкт, вніс заставу, а в банку у підсумку в кредиті відмовили, зіславшись на те, що колись були протерміновані оплати за іншим кредитом. Виявляється, клієнт пішов служити в Нацгвардію, був у гарячій зоні і протягом 7 місяців платежі справді були протерміновані. Та частину коштів він погасив, коли повернувся. Тож доводилось надати пояснення банку, після чого ми повторно вийшли на комітет", - пояснила рієлтор.

Окрім цього, у багатьох українців зникає бажання брати іпотеку, коли їм показують розрахунки із супутніх витрат на податки та оформлення кредиту.

Трапляється часто, що банки не надають пояснень щодо відмов у участі за програмою "єОселя". Читайте про це у реальних кредитних історіях, які Delo.ua зібрало у статті "Як працює іпотека по програмі "єОселя": відгуки, переваги та недоліки".

Загалом за підсумками 2023 року кредитний портфель єОселі майже досягнув рекордного обсягу довоєнного іпотечного кредитування. Протягом минулого року було видано 5855 кредитів на 8,85 мільярдів гривень.