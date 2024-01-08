Українці взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на майже 10 млрд грн

З початку дії програми "єОселя" 6 411 українських родин взяли кредити на придбання житла на загальну суму майже 10 млрд грн. З них майже 100 родин – за перший тиждень 2024 року.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

"Від початку дії програми "єОселя" кредити на придбання житла взяли вже 6 411 українських родин на майже 10 млрд грн. При цьому понад 1000 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки, яка з серпня минулого року доступна всім українцям, що не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Такі кредити надаються під 7%. Загалом, на умовах масової іпотеки банки вже видали українцям кредитів на майже 2 млрд грн. За перший тиждень нового року за програмою "єОселя" було видано майже 100 кредитів", - зауважила Надія Бігун.

Вона додала, що минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 88 кредитів на 134 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 55 військовослужбовців та силовиків, 8 педагогів, 9 медиків та 1 науковець;

кредити під 7% отримали 15 українців без власного житла.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (66 кредитів) та у забудовника (21). Також 1 українець взяв кредит на купівлю квартири, яка будується.

Ілюстрація: Мінекономіки

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 26;

міста Києва - 9;

Одеської та Сумської областей - по 6;

Хмельницької, Рівненської та Вінницької областей - по 5.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Програма доступної іпотеки "єОселя"

У жовтні 2022 року в Україні запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя". У рамках цієї програми українці отримають можливість придбати житло в кредит під 3% або 7% річних з мінімальним початковим внеском 20% та строком кредитуванням до 20 років. Однією з головних переваг програми "єОселя" є те, що процентна ставка буде залишатися фіксованою протягом усього кредитного періоду.

Програма "єОселя" реалізується Міністерством економіки України спільно з Мінцифрою та "Укрфінжитлом".

22 грудня 2023 року завдяки рішенню Кабінету міністрів України увійшли в силу зміни до програми, які дозволяють учасникам купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси, якщо об'єкт нерухомості був введений в експлуатацію не раніше, ніж за три роки до моменту укладення договору.

Крім того, уряд збільшив граничну норму надання кредиту для учасників програми "єОселя", яка тепер становить до 104,5 кв. метра для сім'ї з трьох членів. Також враховано реальну вартість житла в різних населених пунктах.

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