Украинцы взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя" на почти 10 млрд грн

С начала действия программы "єОселя" 6 411 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья на общую сумму почти 10 млрд грн. Из них почти 100 семей – за первую неделю 2024 года.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

"С начала действия программы "єОселя" кредиты на приобретение жилья взяли уже 6 411 украинских семей на сумму почти 10 млрд грн. При этом более 1000 семей получили кредиты на условиях массовой ипотеки, которая с августа прошлого года доступна всем украинцам, не имеющим собственного жилья или нуждающимся в улучшении жилищных условий. Такие кредиты предоставляются под 7%. В целом, на условиях массовой ипотеки банки уже выдали украинцам кредитов на почти 2 млрд грн. За первую неделю нового года по программе "єОселя" было выдано почти 100 кредитов", - отметила Надежда. Бегун.

Она добавила, что на прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 88 кредитов на 134 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 55 военнослужащих и силовиков, 8 педагогов, 9 медиков и 1 ученый;

кредиты под 7% получили 15 украинцев без собственного жилья.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (66 кредитов) и у застройщика (21). Также 1 украинец взял кредит на покупку строящейся квартиры.

Иллюстрация: Минэкономики

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области – 26;

города Киева – 9;

Одесской и Сумской областей – по 6;

Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областей – по 5.

Напомним, что воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%.

Программа доступной ипотеки "єОселя"

В октябре 2022 года в Украине заработала новая государственная программа доступного кредитования для украинцев "єОселя". В рамках этой программы украинцы получат возможность приобрести жилье в кредит под 3% или 7% годовых с минимальным начальным взносом в 20% и сроком кредитования до 20 лет. Одним из главных преимуществ программы "єОселя" является то, что процентная ставка будет оставаться фиксированной в течение всего кредитного периода.

Программа "єОселя" реализуется Министерством экономики Украины совместно с Минцифрой и "Укрфинжильем".

22 декабря 2023 года благодаря решению Кабинета министров Украины вошли в силу изменения в программу, позволяющие участникам покупать не только квартиры, но и частные дома или таунхаусы, если объект недвижимости был введен в эксплуатацию не ранее, чем за три года до момента заключения договора.

Кроме того, правительство увеличило предельную норму предоставления кредита для участников программы "єОселя", которая теперь составляет до 104,5 кв. метра для семьи из трех членов. Также учтена реальная стоимость жилья в разных населенных пунктах.

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