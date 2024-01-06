Обходят десятой дорогой. Почему в Киеве перестали расти цены на хрущевки

Вторичный рынок Киева переживает стагнацию: прогноз цен на 2024 год.

В Киеве упал спрос на здания старого фонда жилья – хрущевки, панельные и другие дома советского периода.

По мнению экспертов, есть три причины, приведшие к падению интереса к жилью советского времени. В первую очередь это связывается с насыщением вторичного рынка недвижимости современным более комфортным жильем.

Как отметил в комментарии Delo.ua директор City Development Solutions Роман Герасимчук, в последние годы на рынок вышло достаточно новых жилых комплексов, чтобы спрос на старое жилье значительно снизился. По его словам, ситуация в сегменте старого жилья проявилась еще во время пандемии. Уже тогда ощутимо, что предложение в новых домах выигрывает по всем параметрам.

Еще большей конкуренцией для старого фонда стали новые ЖК в Киевской области, гораздо более привлекательные по ценам для покупателей, чем хрущевки, подчеркнул Герасимчук.

Во-вторых, покупатели отдают предпочтение новому жилью и из-за популярной ипотечной программы "єОселя", которая ставит жесткие условия по возрасту жилого фонда - это должна быть только квартира в многоэтажке, которой не больше 10 лет.

В третьих, как показал опыт войны, старые квартиры более уязвимы при обстрелах.

"При попадании в новостройку, возведенную по монолитно-каркасной технологии, разрушение есть, но дом стоит и может дальше полноценно функционировать в большинстве случаев. Старые панельные или кирпичные дома страдают гораздо больше. Это также влияет на выбор покупателя", - считает риелтор.

Герасимчук прогнозирует, что старое жилье из-за падения спроса не имеет факторов роста цен в 2024 году.

“Ожидаем, что старый жилищный фонд останется в состоянии стагнации и цены двигаться не будут, по меньшей мере, в первой половине 2024-го. Относительно более современной вторичной недвижимости она будет расти в цене с определенной корреляцией с общим экономическим ростом. Наибольшей популярностью пользуются дома комфорт-класса в районах с развитой инфраструктурой, введенные в эксплуатацию и с современным ремонтом. Таких квартир не очень много, спрос высок, поэтому они могут дорожать в этом году на 7-10%», - пояснил Герасимчук.

О прогнозе цен на жилье в Киеве в 2024 году – как на вторичном, так и на первичном рынке – подробнее читайте в детальном анализе Delo.ua в ближайшие дни.