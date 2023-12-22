Дома и таунхаусы: правительство расширило возможности программы "еОселя"

Изменения в программе льготного ипотечного кредитования "еОселя" вошли в силу благодаря решению Кабинета министров Украины от 22 декабря 2023 года. Теперь участники программы смогут приобрести не только квартиры, но и жилые дома, включая таунхаусы.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Изменения позволяют участникам программы покупать не только квартиры, но и частные дома или таунхаусы, если объект недвижимости был введен в эксплуатацию не раньше, чем за три года до момента заключения договора.

В Минэкономики отмечают, что установленная нормативная площадь жилого дома для семьи с одного человека (одинокое лицо) — не более 62,5 кв. метра общей площади. На каждого следующего члена семьи – дополнительно 21 кв. метр.

Однако, при покупке жилых домов, исключением будут дачные и садовые дома или дома построенные на участках отличных от земель жилой и общественной застройки.

Кроме того, правительство увеличило предельную норму предоставления кредита для участников программы "еОселя", которая теперь составляет до 104,5 кв. метра для семьи из трех членов. Также учтена реальная стоимость жилья в разных населенных пунктах.

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко пояснила, что расширение возможностей для кредитования объектов недвижимости стало ответом на высокий спрос на программу "еОселя". С начала действия программы, которая стала популярной у населения, кредит уже получили более 6000 украинских семей.

Правительственное постановление также вносит коррективы для ветеранов, членов их семей, других категорий граждан относительно условий покупки жилья по программе "еОселя". В частности, уточнено определение "военных рисков", предоставлены возможности страхования жилья и ограничено повторное участие в программе.

Эти изменения призваны сделать условия льготного ипотечного кредита более привлекательными для населения и улучшить доступ к жилью для разных категорий граждан.

Напомним, украинские семьи продолжают активно использовать программу "еОселя" для приобретения жилья по выгодным условиям. В общей сложности, банки предоставили практически 4600 ипотечных кредитов в рамках этой программы, общей суммой 6,7 миллиарда гривен.

При этом 67% были предоставлены военнослужащим и представителям правоохранительных органов, 12% получили педагоги и ученые, а 9% - медицинский персонал.