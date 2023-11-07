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Недвижимость
Дата публикации

Сколько украинцев уже воспользовались программой "еОселя"

Сколько украинцев уже воспользовались программой "еОселя"
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

В течение трех месяцев 500 украинских семей воспользовались программой "еОселя", получив ипотечные кредиты под 7% на сумму 850 миллионов гривен. В целом банки предоставили практически 4600 ипотечных кредитов в рамках этой программы, общей суммой 6,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

При этом 67% были предоставлены военнослужащим и представителям правоохранительных органов, 12% получили педагоги и ученые, а 9% - медицинский персонал.

Сообщается, что представители этих профессий могут получить кредит под льготную ставку 3%. В то же время любой украинец, не имеющий собственного жилья или желающий улучшить жилищные условия, также может получить ипотечный кредит по этой программе под 7%.

Только на прошлой неделе было выдано 197 кредитов на сумму 312 миллионов гривен, в том числе:

  • Кредиты под 3% получили 104 военнослужащих и силовиков, 16 педагогов, 9 медиков и 6 ученых,
  • Кредиты под 7% получили 51 украинец без собственного жилья, 6 ветеранов и 5 ветеранов событий на востоке.
Фото 2 — Сколько украинцев уже воспользовались программой "еОселя"

Больше кредитов было взято для приобретения жилья на вторичном рынке (146 кредитов). В новостройках приобрели квартиры 47 человек, а четыре украинца получили деньги на покупку строящегося жилья.

Где берут кредиты больше всего

Распределение ипотечных кредитов по областям выглядит следующим образом:

  • Киевская область – 66 кредитов;
  • Город Киев – 31 кредит;
  • Львовская область – 13 кредитов;
  • Винницкая область – 10 кредитов;
  • Ровенская область – 9 кредитов.

В Минэкономики добавляют, что взять кредит по программе "еОселя" можно в 6 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank и Укрэксимбанк.

Напомним, в августе правительство расширяет финансирование программы "еОселя". До конца года около 10 тысяч семей смогут взять ипотеку по выгодным условиям.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко