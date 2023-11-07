Скільки українців вже скористалися програмою "єОселя"

Протягом трьох місяців 500 українських родин скористалися програмою "єОселя", отримавши іпотечні кредити під 7% на суму 850 мільйонів гривень. Загалом, банки надали практично 4600 іпотечних кредитів в рамках цієї програми, загальною сумою 6,7 мільярда гривень.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

При цьому, 67% були надані військовослужбовцям і представникам правоохоронних органів, 12% отримали педагоги та науковці, а 9% - медичний персонал.

Повідомляється, що представники цих професій мають можливість отримати кредит під пільгову ставку 3%. У той же час, будь-який українець, який не має власного житла або бажає покращити житлові умови, також може отримати іпотечний кредит за цією програмою під 7%.

Лише минулого тижня було видано 197 кредитів на суму 312 мільйонів гривень, зокрема:

Кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 16 педагогів, 9 медиків та 6 науковців,

Кредити під 7% отримали 51 українець без власного житла, 6 ветеранів, та 5 ветеранів подій на сході.

Найбільше кредитів було взято для придбання житла на вторинному ринку (146 кредитів). У новобудовах придбали квартири 47 осіб, а чотири українці отримали гроші на купівлю житла, яке наразі будується.

Де беруть кредити найбільше

Розподіл іпотечних кредитів за областями виглядає так:

Київська область - 66 кредитів;

Місто Київ - 31 кредит;

Львівська область - 13 кредитів;

Вінницька область - 10 кредитів;

Рівненська область - 9 кредитів.

В Мінекономіки додають, що взяти кредит за програмою "єОселя" можна у 6 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк.

Нагадаємо, в серпні уряд розширює фінансування програми "єОселя". До кінця року близько 10 тисяч сімей зможуть взяти іпотеку за вигідними умовами.

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