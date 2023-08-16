АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Нерухомість
Дата публікації

Ще більше українців зможуть придбати житло: єОселя отримала додаткове фінансування

Ще більше українців зможуть придбати квартири за програмою єОселя
Ще більше українців зможуть придбати квартири за програмою єОселя

Уряд розширює фінансування програми єОселя. До кінця року близько 10 тисяч сімей зможуть взяти іпотеку за вигідними умовами. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Дія допомагає робити життя кожного з нас зручнішим і комфортнішим. У грудні ми запустили послугу єОселя, яка дає змогу українцям отримати пільговий кредит на купівлю житла. Сьогодні нею скористалися 2 475 родин, які придбали власне помешкання", - зазначив міністр.

За його словами, до кінця року взяти пільгову іпотеку на житло загалом зможуть близько 10 000 родин.

"Подати заяву можна в Дії в один або одночасно шість банків. Дані автоматично підтягнуться з реєстрів. Якщо вам з певних причин не вдалося отримати кредит раніше, подайте заяву ще раз", - зауважив Федоров.

Він додав, що у Дії можна отримати пільгове кредитування на власне помешкання під 3% та 7%: швидко й просто, без бюрократичних процедур і довгих черг.

Нагадаємо, 1 серпня стартував новий етап програми доступної іпотеки на житло “єОселя”. 

Хто може отримати кредит

За новими умовами кредит на житло під 7% можуть отримати:

  • ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї.

При цьому, умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

На яку нерухомість дають іпотеку

Програма орієнтована на первинний ринок нерухомості, аби досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання економіки країни. Придбати квартиру можна буде лише в будинку не старшому трьох років або такому, що зводиться.

Квартиру можна обрати за такими параметрами:

  • у будинку не старшому трьох років;
  • у будинку, що зводиться акредитованим банком-партнером забудовником (перелік доступний на сайтах банків).

Вимоги щодо нормативної площі та граничної вартості при цьому зберігаються: не більше 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на кожного наступного члена сімʼї.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько