Ще більше українців зможуть придбати житло: єОселя отримала додаткове фінансування

Уряд розширює фінансування програми єОселя. До кінця року близько 10 тисяч сімей зможуть взяти іпотеку за вигідними умовами.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Дія допомагає робити життя кожного з нас зручнішим і комфортнішим. У грудні ми запустили послугу єОселя, яка дає змогу українцям отримати пільговий кредит на купівлю житла. Сьогодні нею скористалися 2 475 родин, які придбали власне помешкання", - зазначив міністр.

За його словами, до кінця року взяти пільгову іпотеку на житло загалом зможуть близько 10 000 родин.

"Подати заяву можна в Дії в один або одночасно шість банків. Дані автоматично підтягнуться з реєстрів. Якщо вам з певних причин не вдалося отримати кредит раніше, подайте заяву ще раз", - зауважив Федоров.

Він додав, що у Дії можна отримати пільгове кредитування на власне помешкання під 3% та 7%: швидко й просто, без бюрократичних процедур і довгих черг.

Нагадаємо, 1 серпня стартував новий етап програми доступної іпотеки на житло “єОселя”.

Хто може отримати кредит

За новими умовами кредит на житло під 7% можуть отримати:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї.

При цьому, умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

На яку нерухомість дають іпотеку

Програма орієнтована на первинний ринок нерухомості, аби досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання економіки країни. Придбати квартиру можна буде лише в будинку не старшому трьох років або такому, що зводиться.

Квартиру можна обрати за такими параметрами:

у будинку не старшому трьох років;

у будинку, що зводиться акредитованим банком-партнером забудовником (перелік доступний на сайтах банків).

Вимоги щодо нормативної площі та граничної вартості при цьому зберігаються: не більше 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на кожного наступного члена сімʼї.

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