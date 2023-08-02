- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
Вже шість: до програми "єОселя" приєднався ще один банк
З 1 серпня українці зможуть оформити кредит за державною програмою "єОселя" у шести банках. До програми приєднався новий банк - "Укрексімбанк". Відповідну угоду між "Укрексімбанком" та Укрфінжитлом вже укладено.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Він надаватиме кредити позичальникам з першим внеском від 20% терміном до 20 років за процентною ставкою 3% та 7% річних.
У відомстві зазначили, що тепер в програмі беруть участь 6 банків-партнерів:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- "Ощадбанк";
- "Приватбанк";
- "Укргазбанк";
- "Глобус банк";
- "Sky Bank";
- "Укрексімбанк".
"Приєднання ще одного банку до переліку партнерів розширює можливості для позичальників, які бажають придбати житло або покращити житлові умови", - йдеться у повідомленні.
Подати заявку на участь у програмі можна у мобільному застосунку "Дія".
Зауважимо, 1 серпня стартував новий етап програми доступної іпотеки на житло “єОселя”. Відтепер подати заявку на участь в програмі можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.