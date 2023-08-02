Вже шість: до програми "єОселя" приєднався ще один банк

З 1 серпня українці зможуть оформити кредит за державною програмою "єОселя" у шести банках. До програми приєднався новий банк - "Укрексімбанк". Відповідну угоду між "Укрексімбанком" та Укрфінжитлом вже укладено.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Він надаватиме кредити позичальникам з першим внеском від 20% терміном до 20 років за процентною ставкою 3% та 7% річних.

У відомстві зазначили, що тепер в програмі беруть участь 6 банків-партнерів:

"Ощадбанк";

"Приватбанк";

"Укргазбанк";

"Глобус банк";

"Sky Bank";

"Укрексімбанк".

"Приєднання ще одного банку до переліку партнерів розширює можливості для позичальників, які бажають придбати житло або покращити житлові умови", - йдеться у повідомленні.

Подати заявку на участь у програмі можна у мобільному застосунку "Дія".

Зауважимо, 1 серпня стартував новий етап програми доступної іпотеки на житло “єОселя”. Відтепер подати заявку на участь в програмі можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.