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Вже шість: до програми "єОселя" приєднався ще один банк

Вже шість: до програми "єОселя" приєднався ще один банк
До програми "єОселя" приєднався ще один банк. Ілюстрація: пресслужба Мінекономіки

З 1 серпня українці зможуть оформити кредит за державною програмою "єОселя" у шести банках. До програми приєднався новий банк - "Укрексімбанк". Відповідну угоду між "Укрексімбанком" та Укрфінжитлом вже укладено.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Він надаватиме кредити позичальникам з першим внеском від 20% терміном до 20 років за процентною ставкою 3% та 7% річних.

У відомстві зазначили, що тепер  в програмі беруть участь 6 банків-партнерів:

  •  "Ощадбанк"; 
  • "Приватбанк";
  • "Укргазбанк";
  • "Глобус банк";
  • "Sky Bank";
  • "Укрексімбанк".

"Приєднання ще одного банку до переліку партнерів розширює можливості для позичальників, які бажають придбати житло або покращити житлові умови", - йдеться у повідомленні.

Подати заявку на участь у програмі можна у мобільному застосунку "Дія".

Зауважимо, 1 серпня стартував новий етап програми доступної іпотеки на житло “єОселя”. Відтепер подати заявку на участь в програмі можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Автор:
Тетяна Гойденко