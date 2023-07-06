Іпотека під 7%. Коли програма "єОселя" стане доступною для всіх українців без житла

З 1 серпня всі громадяни України, які не мають житла, зможуть скористатися програмою доступної іпотеки "єОселя". Обмеження щодо професій, для представників яких спершу запускали програму, скасують.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Хто може скористатися програмою "єОселя"

Для отримання іпотечного кредиту встановлять такі критерії:

бути громадянином України віком від 18 до 70 років;

бути платоспроможним;

володіти нерухомістю менше 52,5 кв м (додатково – 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї);

не перебувати під санкціями;

не брати участь в інших подібних державних програмах.

"єОселю" запустили 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. На першому етапі вона поширювалась на військових, правоохоронців, медиків та педагогів. Станом на початок липня в рамках програми українцям видали 1,7 тис кредитів на суму 2,3 млрд грн.

Умови програми "єОселя"

Перший внесок має складати від 20% суми кредиту. Іпотеку можна взяти на строк виплати до 20 років. Пільгова процентна ставка становить 7% . Купити можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

У програмі беруть участь такі банки : Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank.

Послуга "єОселя" доступна в "Дії". Мінцифри розповідало, як оформлювати заявки через застосунок. Уточнюємо, що для всі громадян програма стане доступною саме з 1 серпня 2023 року, тому станом на початок липня послуга в "Дії" доступна лише для на військових, правоохоронців, медиків та педагогів.

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