- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
Іпотека під 7%. Коли програма "єОселя" стане доступною для всіх українців без житла
З 1 серпня всі громадяни України, які не мають житла, зможуть скористатися програмою доступної іпотеки "єОселя". Обмеження щодо професій, для представників яких спершу запускали програму, скасують.
Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Хто може скористатися програмою "єОселя"
Для отримання іпотечного кредиту встановлять такі критерії:
- бути громадянином України віком від 18 до 70 років;
- бути платоспроможним;
- володіти нерухомістю менше 52,5 кв м (додатково – 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї);
- не перебувати під санкціями;
- не брати участь в інших подібних державних програмах.
"єОселю" запустили 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. На першому етапі вона поширювалась на військових, правоохоронців, медиків та педагогів. Станом на початок липня в рамках програми українцям видали 1,7 тис кредитів на суму 2,3 млрд грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Умови програми "єОселя"
Перший внесок має складати від 20% суми кредиту. Іпотеку можна взяти на строк виплати до 20 років. Пільгова процентна ставка становить 7%. Купити можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.
У програмі беруть участь такі банки: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank.
Послуга "єОселя" доступна в "Дії". Мінцифри розповідало, як оформлювати заявки через застосунок. Уточнюємо, що для всі громадян програма стане доступною саме з 1 серпня 2023 року, тому станом на початок липня послуга в "Дії" доступна лише для на військових, правоохоронців, медиків та педагогів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com