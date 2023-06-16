Ощадбанк прокредитує "Укрфінжитло" задля реалізації програми "єОселя"

Ощадбанк та "Українська фінансова житлова компанія" 16 червня підписали кредитну угоду, згідно якої банк надасть фінансування для реалізації державної програми іпотечного кредитування "єОселя".

Як повідомляють обидві установи, залучені кошти будуть спрямовані на видачу траншів банкам-партнерам, які матимуть змогу продовжити пільгове кредитування окремих категорій громадян для вирішення житлового питання.

За умовами співпраці, очікується поступове надходження коштів до 2027 року від банку на рахунок компанії під заставу ОВДП. За оцінками Ощадбанку, кредит дозволить забезпечити 25% річного планового показника фінансування програми.

Зі сторони Ощадбанку угоду підписав заступник голови правління, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон, а зі сторони "Укрфінжитла" - підпис за довіреністю поставив заступник голови правління Микола Гладишенко.

"Для нас цей проєкт особливий. Крім того, що Ощад є лідером програми "єОселя" (частка банку становить 62%), зараз ми робимо внесок у забезпечення її фінансування. Таким чином ми стимулюємо позитивний ефект для відновлення економіки всієї країни через розвиток будівництва та супутніх галузей", – наголосив Каціон.

Як зазначив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер, кредит Ощадбанку є важливим рішенням, з якого розпочинається масштабний процес відновлення повноцінних темпів видачі іпотечних позик в рамках "єОселі".

"Наша компанія спільно з урядом постійно працює над залученням додаткових коштів для фінансування "єОселі". Ця програма користується великим попитом серед громадян. Маємо докласти всіх зусиль, аби його задовільняти. Бо це не лише про популярність доступного іпотечного кредитування, а й про незламність українців, які попри все хочуть жити та будувати свій дім тут, в Україні", - вказав він.

Зазначається, що наразі "Укрфінжитло" в рамках "єОселі" видало кредити вже 1346 родинам на суму понад 1,8 мільярда гривень. Ощадбанк же з початку запуску програми профінансував вже 825 пільгових кредитів на загальну суму понад 1,1 мільярд гривень.

У рамках програми пільгове кредитування доступне, зокрема, для військовослужбовців за контрактом, правоохоронців, а також для медиків, педагогів і науковців. Для них передбачено максимально пільгові умови – кредит під 3% на строк до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла.