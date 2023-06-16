Ощадбанк прокредитует "Укрфинжилье" для реализации программы "єОселя"

Ощадбанк и "Украинская финансовая жилищная компания" 16 июня подписали кредитное соглашение, согласно которому банк предоставит финансирование для реализации государственной программы ипотечного кредитования "єОселя".

Как сообщают оба учреждения, привлеченные средства будут направлены на выдачу траншей банкам-партнерам, которые смогут продолжить льготное кредитование отдельных категорий граждан для решения жилищного вопроса.

По условиям сотрудничества, ожидается постепенное поступление средств до 2027 года от банка на счет компании под залог ОВГЗ. По оценкам Ощадбанка, кредит позволит обеспечить 25% годового планового показателя финансирования программы.

Со стороны Ощадбанка соглашение подписал заместитель председателя правления, ответственный за корпоративный бизнес, Юрий Кацион, а со стороны "Укрфинжилья" – подпись по доверенности поставил зампред правления Николай Гладышенко.

"Для нас этот проект особенный. Кроме того, что Ощад является лидером программы "єОселя" (доля банка составляет 62%), сейчас мы вносим вклад в обеспечение ее финансирования. Таким образом мы стимулируем положительный эффект для восстановления экономики всей страны через развитие строительства и сопутствующих отраслей", – подчеркнул Кацион.

Как отметил глава правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер, кредит Ощадбанка является важным решением, с которого начинается масштабный процесс восстановления полноценных темпов выдачи ипотечных ссуд в рамках "єОселя".

"Наша компания совместно с правительством постоянно работает над привлечением дополнительных средств для финансирования "єОселя". Эта программа пользуется большим спросом среди граждан. Мы должны приложить все усилия, чтобы его удовлетворять. Потому что это не только о популярности доступного ипотечного кредитования, но и о несокрушимости украинцев, которые, несмотря ни на что, хотят жить и строить свой дом здесь, в Украине", - указал он.

Отмечается, что в настоящее время "Укрфинжилье" в рамках "єОселі" выдало кредиты уже 1346 семьям на сумму более 1,8 миллиарда гривен. Ощадбанк же с начала запуска программы профинансировал уже 825 льготных кредитов на общую сумму более 1,1 миллиарда гривен.

В рамках программы льготное кредитование доступно, в частности, для военнослужащих по контракту, правоохранителей, а также для медиков, педагогов и ученых. Для них предусмотрены максимально льготные условия – кредит под 3% сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья.