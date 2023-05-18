Какие три главных последствия будет иметь перезапуск "єОселя" для первичного рынка недвижимости

Реализация программы "єОселя" для приобретения жилья на первичном рынке потребует не менее 20-25 млрд грн. Именно такой объем может удовлетворить накопленный кредитный спрос с начала действия программы льготной ипотеки на квартиры от застройщиков.

На льготную ипотеку от октября 2022 года направлено лишь немногим более 1,3 млрд грн, что удовлетворяет потребности менее 3% более 35 тыс. обращений клиентов по данной программе. Это при том, что программа действует только для четырех категорий клиентов: военных, медиков, педагогов и ученых. В случае распространения действия программы на всех нуждающихся в улучшении жилищных условий спрос на кредиты вырастет в десятки раз.

Понимаем, что отсутствие источников финансирования является краеугольным камнем для эффективной реализации государственной ипотечной программы. В то же время даже из выделенных средств на первичный рынок средства не поступают, поскольку все кредиты были направлены на уже построенные квартиры.

По ее оценке, по состоянию на начало мая 2023 г., соотношение спроса на льготную ипотеку для приобретения квартир на первичном и вторичном рынках составляет 1 к 3: то есть, около 12 тыс. полученных заявок на кредиты по государственной программе касаются жилья на первичном рынке.

Клиенты по льготной ипотеке заинтересованы в приобретении объектов с высокой степенью готовности – 80% и выше (это жилые комплексы, в которых проводятся внутренние отделочные работы, присоединение к инженерным сетям и ведется обустройство придомовой территории и т.п.) с запланированным вводом в эксплуатацию до конца 2023 г. года.

В первую очередь потенциальных заемщиков на первичном рынке интересуют 1,2-комнатные квартиры площадью от 40-45 м2 до 65-70 м2 по цене в среднем от 1,5 млн грн до 2 млн грн.

Кроме того, около 25% заявок на льготную ипотеку ориентированы на новостройки в западных областных центрах Украины (прежде всего речь идет о Львове, Ивано-Франковске, Луцке). Более 34% заявителей планируют приобрести жилье в Киеве и области, еще 8% приходится на Одессу и 6% на Днепр, около 3% – на Харьков и 24% на другие области.

Анонсированный перезапуск программы "єОселя" с акцентом на первичный рынок, во-первых , будет стимулировать активизацию на строительных площадках Во-вторых , "єОселя" может существенно увеличить спрос: уже сейчас около 30% потенциальных покупателей на первичном рынке жилья заинтересованы в приобретении квартир с помощью программы "єОселя". В-третьих , ипотека для первичного рынка будет стимулировать развитие смежных отраслей экономики и обеспечит решение проблемы трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

Государственная ипотека для первичного рынка позволит застройщикам увеличить темпы строительства, а значит, это затронет касательные отрасли экономики: это и новые рабочие места, рост доходов граждан, а также налоговых отчислений и т.д. Именно поэтому перезапуск "єОселі" с акцентом на первичный рынок жилья может стать важным двигателем восстановления экономики страны.