Які три головні наслідки матиме перезапуск "єОселя" для первинного ринку нерухомості

Реалізація програми "єОселя" для придбання житла на первинному ринку потребуватиме щонайменше 20-25 млрд грн. Саме такий обсяг коштів може задовольнити накопичений кредитний попит з початку дії програми пільгової іпотеки на квартири від забудовників.

На пільгову іпотеку від жовтня 2022 року спрямовано лише трохи більше 1,3 млрд грн, що задовольняє потреби менше 3% від понад 35 тис. звернень клієнтів по даній програмі. Це при тому, що програма діє тільки для чотирьох категорій клієнтів: військових, медиків, педагогів та науковців. У разі поширення дії програми на всіх, хто потребує поліпшення житлових умов, попит на кредити зросте в десятки разів.

Розуміємо, що відсутність джерел фінансування є наріжним каменем для ефективної реалізації державної іпотечної програми. Водночас, навіть з виділених коштів на первинний ринок кошти не надходять, оскільки всі кредити було направлено на вже збудовані квартири.

За її оцінкою, станом на початок травня 2023 року, співвідношення попиту на пільгову іпотеку для придбання квартир на первинному та вторинному ринках становить 1 до 3: тобто, близько 12 тис. отриманих заявок на кредити за державною програмою стосуються житла на первинному ринку.

Клієнти за пільговою іпотекою зацікавлені в придбанні об'єктів з високим ступенем готовності – 80% і вище (це житлові комплекси, в яких проводяться внутрішні оздоблювальні роботи, приєднання до інженерних мереж та ведеться облаштування прибудинкової території тощо) із запланованим введенням в експлуатацію до кінця 2023 року.

Насамперед потенційних позичальників на первинному ринку цікавлять 1, 2- кімнатні квартири площею від 40-45 м2 до 65-70 м2 за ціною в середньому від 1,5 млн грн до 2 млн грн.

Крім того, близько 25% заявок на пільгову іпотеку орієнтовано на новобудови в західних обласних центрах України (насамперед мова йде про Львів, Івано-Франківськ, Луцьк). Понад 34% заявників планують придбати житло в Києві та області, ще 8% припадає на Одесу та 6% на Дніпро, близько 3% – на Харків і 24% на інші області.

Анонсований перезапуск програми "єОселя" з акцентом на первинний ринок, по-перше , стимулюватиме активізацію на будівельних майданчиках. По-друге , "єОселя" може суттєво збільшити попит: вже зараз близько 30% потенційних покупців на первинному ринку житла зацікавлені в придбанні квартир за допомогою програми "єОселя". По-третє , іпотека для первинного ринку стимулюватиме розвиток суміжних галузей економіки та забезпечить вирішення проблеми з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб.

Державна іпотека для первинного ринку дасть змогу забудовникам збільшити темпи будівництва, а відтак це зачепить дотичні галузі економіки: це і нові робочі місця, зростання прибутків громадян, а також податкових відрахувань тощо. Саме тому перезапуск "єОселі" з акцентом на первинний ринок житла може стати важливим рушієм відновлення економіки країни.